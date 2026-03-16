ИИ наоборот: исследователи загрузили "живой" мозг мухи в Матрицу и позволили ему управлять виртуальным телом

Искусственный интеллект стремится подражать функциям человеческого разума через вычислительные системы — синтетическое воспроизведение способностей наших мозгов к восприятию, обучению и мышлению. Компания Eon Systems утверждает, что пошла совсем другим — обратным — путем.





В Eon Systems смоделировали 125 тыс. нейронов и 50 млн синаптических соединений мозга взрослой мухи-плодовой мушки (Drosophila) и позволили ей «блуждать» по виртуальной среде, похожей на Матрицу. В видео, которым поделился соучредитель Eon Systems Алекс Вайсснер-Гросс, простое анимированное насекомое видно, как оно вытягивает ноги в симулированной песочной площадке, трет передние лапки друг о друга и использует свой хоботок, чтобы пить из маленькой миски.

Это простое демонстрационное видео, но, по словам создателей, имеет более глубокие последствия. Вайсснер-Гросс утверждает, что видео демонстрирует то, что компания считает «первой в мире эмулированной моделью целого мозга, которая порождает несколько поведений». Эксперимент основывается на исследовании старшего ученого Эона Филиппа Шиу и его коллег, опубликованном в Nature в 2024 году. Тогда исследователи создали полную вычислительную модель мозга плодовой мушки, чтобы «изучать свойства нейронных цепей, контролирующих пищевое и вычесывающее поведение».

«Десятилетиями эмулированная модель целого мозга была соблазнительной альтернативой искусственному интеллекту. Скопировать биологический мозг, нейрон за нейроном и синапс за синапсом, и запустить его», — написал Вайсснер-Гросс в посте на Substack.

Команда использовала предварительно созданный FlyWire connectome — проект Принстонского университета по полной разработке нейронной схемы мозга мушки. В предыдущих исследованиях модель предсказывала моторное поведение симулированной мушки с 95% точностью. Теперь ученые из Eon Systems соединили эти части, предоставив «бестелесному мозгу» место, «где двигаться», используя физически-симулированное тело (фреймворк NeuroMechFly v2, разработанный нейроинженерами из Швейцарского федерального технологического института Лозанны).





«Мы показываем, что активация нейронов, воспринимающих сахар или воду, в вычислительной модели точно предсказывает, какие нейроны реагируют на вкусы и нужны для начала пищевого поведения», — указано в статье.

Результатом было несколько различных поведений, возникающих из собственных динамических нейронных цепей эмулированного мозга. Сенсорный вход поступает, нейронная активность распространяется через полный коннект, моторные команды передаются, и физически симулированное тело выполняет выходные сигналы, замыкая цикл от восприятия к действию в полной эмулированной системе мозга впервые.

Вайсснер-Гросс отметил, что эксперимент значительно расширяет предыдущие исследования, в частности работу команды DeepMind 2025 года, которая моделировала нейронные пути мушки посредством обучения с подкреплением, а не динамики, полученной из коннектома (полной карты нейронных связей в мозге или его части).

Eon Systems теперь надеется продвинуть эту идею еще дальше, стремясь сначала завершить «цифровую эмуляцию мозга мыши» — а в конце концов «эмуляцию человеческого масштаба». Это несколько жуткая мысль: виртуальный человеческий мозг делает первые шаги, что смутно напоминает, как техники обучения с подкреплением позволяют палочным фигурам научиться ходить — от неуклюжего ползания к гораздо более ловкому бегу. В конце концов, далеко ли мы ушли от плодовой мушки Eon Systems, ползающей в значительно, значительно большем песчаном ящике — парадокс, который интриговал физиков на протяжении десятилетий? Впрочем, степень сложности вопроса, похоже, не смущает Вайснер-Гросса.

«Если мозг мухи теперь может замкнуть сенсомоторный цикл в симуляции, то вопрос о мыши становится вопросом масштаба, а не вида», — написал он.

Но чтобы дойти до этой точки — если это вообще возможно — компании предстоит проделать колоссальный объем работы. Даже мозг мыши имеет более чем в 500 раз больше нейронов, чем мозг плодовой мушки, что делает задачу анализа сенсорных сигналов, симуляции нейронной активности и отправки моторных команд к многочисленным частям человеческого тела чрезвычайно сложным.

Источник: Futurism