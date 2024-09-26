На Львовщине задержали группу женщин, которые нелегально завозили новые iPhone 16, AirPods 4 и Apple Watch Series 10

Женщины, которые перевозили новые iPhone 16, переодевались для конспирации и декларировали по одному смартфону — якобы для собственного пользования.

По данным Бюро экономической безопасности во Львовской области, группа наладила схему для нелегальной поставки оптовых партий техники известных производителей — кроме Apple, в отчете упоминают ликвидационные лоты Amazon, которые обычно покупают у сторонних лиц в странах Европейского Союза, США и Китая.

Незаконно перевезенную технику в дальнейшем планировали продавать в торговых сетях Львовщины.

Организаторы схемы привлекали для перевозки преимущественно женщин, которые для конспирации переодевались и декларировали по одному смартфону, якобы для собственного пользования. За сутки они могли пройти через пункт пропуска «Мостиска-Пшемысль» 3-7 раз, перенося от 2 до 7 телефонов.

Во время обысков следователи изъяли 88 единиц iPhone 16 pro/16 pro max, 2 iPhone 15 Pro Max, AirPods 4, AirPods Max и Apple Watch Series 10.

Сейчас продолжается досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201-3 УКУ (контрабанда товаров).