Новости Украина 25.09.2024 в 14:04 comment views icon

Бронзовый iPhone 16 Pro Max за 70 999₴ — самая популярная модель среди новых iPhone в Украине (по версии Алло)

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Бронзовый iPhone 16 Pro Max за 70 999₴ — самая популярная модель среди новых iPhone в Украине (по версии Алло)

Продажи iPhone 16 в США стартовали 20 сентября, тогда как в этот же день в Украине официально открылись предзаказы (продажи начнутся 27 сентября) — с более высокими, чем в прошлом году ценами, что, собственно, не помешало украинцам чаще всего заказывать одну из самых дорогих версий смартфона Apple.

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По данным сети магазинов Алло, наибольшим спросом среди покупателей пользовалась модель iPhone 16 Pro Max на 256 ГБ за 70 999₴ — причем, не в черном, а в бронзовом цвете (Desert Titanium). Интересно, что смартфонам iPhone 16 Pro и Pro Max ранее предсказывали низкий спрос.

Если учитывать общие данные в течение года (с января по сентябрь), то чаще всего покупали iPhone 15 Pro Max (256 ГБ), iPhone 13 (128 ГБ), а также iPhone 15 Pro (128 ГБ).

Напомним, что в прошлом году самой популярной моделью среди новых iPhone стал iPhone 15 Pro Max в черном цвете — его после презентации заказывали больше всего.

Что касается нынешних цен, то официальные ритейлеры техники Apple предлагают следующие:

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