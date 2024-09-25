Бронзовый iPhone 16 Pro Max за 70 999₴ — самая популярная модель среди новых iPhone в Украине (по версии Алло)

Продажи iPhone 16 в США стартовали 20 сентября, тогда как в этот же день в Украине официально открылись предзаказы (продажи начнутся 27 сентября) — с более высокими, чем в прошлом году ценами, что, собственно, не помешало украинцам чаще всего заказывать одну из самых дорогих версий смартфона Apple.

По данным сети магазинов Алло, наибольшим спросом среди покупателей пользовалась модель iPhone 16 Pro Max на 256 ГБ за 70 999₴ — причем, не в черном, а в бронзовом цвете (Desert Titanium). Интересно, что смартфонам iPhone 16 Pro и Pro Max ранее предсказывали низкий спрос.

Если учитывать общие данные в течение года (с января по сентябрь), то чаще всего покупали iPhone 15 Pro Max (256 ГБ), iPhone 13 (128 ГБ), а также iPhone 15 Pro (128 ГБ).

Напомним, что в прошлом году самой популярной моделью среди новых iPhone стал iPhone 15 Pro Max в черном цвете — его после презентации заказывали больше всего.

Что касается нынешних цен, то официальные ритейлеры техники Apple предлагают следующие: