Apple готовит новую линейку наушников под названием AirPods Ultra. По данным обозревателя Bloomberg Марка Гурмана, который обнародовал детали в своем аккаунте на X, устройство получит встроенную камеру для работы с Siri.





Камера не предназначена для фото или видео. Это инфракрасный сенсор, подобный тому, что Apple использует в системе Face ID на iPhone. Он будет считывать окружение пользователя и передавать эти данные в Siri для улучшения работы функции Visual Intelligence — той самой, что сейчас доступна на iPhone 15 Pro и более новых моделях.

Относительно жестов в воздухе — нет. Аналитик Мин-Чи Куо еще в 2024 году предполагал, что камера в наушниках может позволить управлять устройствами движениями рук. Гурман, однако, это опровергает: по его данным, поддержки жестов в AirPods Ultra не будет.

Ранее говорилось о том, что камера появится как опция в рамках линейки AirPods Pro 3 — по аналогии с тем, как AirPods 4 предлагаются в двух версиях с активным шумоподавлением и без. Теперь все указывает на отдельный продукт, который станет высшей ступенью над Pro.





Цена пока официально не названа. Гурман лишь подтвердил, что она будет выше $249, которые сейчас стоят AirPods Pro 3.

AirPods Ultra станут частью более широкой волны Ultra-продуктов от Apple. По данным Macworld, в этом году компания планирует выпустить также iPhone Ultra — складной смартфон — и MacBook Ultra с OLED-дисплеем и сенсорным экраном, ожидаемый на начало 2027 года. Вместе с уже существующими Apple Watch Ultra, CarPlay Ultra и чипами серии Ultra это превращает «Ultra» в полноценную линейку премиум-продуктов Apple.

Предполагаемая дата выхода AirPods Ultra — сентябрь 2026 года, рядом с анонсом складного iPhone. Официального подтверждения от Apple пока нет — все приведенные данные основаны на слухах и инсайдерских источниках.

Источник: MacRumors