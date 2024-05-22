На морские дроны «Sea Baby» установили «Грады» — плавучие РСЗО уже атаковали россиян

Как сообщает «Суспільне» со ссылкой на источники в СБУ, украинские морские дроны «Sea Baby» оснастили ракетной установкой залпового огня «Град». Предоставленные фото демонстрируют, в частности, испытания конструкции на суше, которые проходили зимой. Это второй случай оснащения украинских беспилотных катеров ракетами и первое в истории подобное применение РСЗО.

Скорее всего, публичное сообщение о новых «Sea Baby» стали возможны после того, как их уже заметили россияне. На обнародованном видео с дронов оккупантов можно увидеть применение такой плавучей РСЗО неподалеку Кинбурнской косы — атака произошла позапрошлой ночью.

Направляющие для ракет кажутся короче оригинальных, они закреплены по три с каждой стороны дрона. Сайт Defense Express отмечает, что установка закреплена с фиксированным углом — катеру нужно занять точную позицию перед нанесением удара. Угол небольшой, поэтому и дальность ракет будет меньше 20 км у сухопутных «Градов».

Также вряд ли плавучие «Грады» попадают в цель слишком точно, из-за качания платформы на воде. Подобная установка может бить только по площади и неподвижным объектам. Интересным ее применением могут быть удары по объектам на берегу и возле него, в частности портов и кораблей.

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Беспилотник с «Градом» не останется без боекомплекта. Калибр 122 мм очень распространен в мире. Под него есть очень много различных ракет, в том числе и высокоточных, что может в определенной степени компенсировать неточность такой РСЗО.