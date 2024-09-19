Новости Кино 19.09.2024 в 13:16 comment views icon

На Netflix вышел «Сумерки богов» Зака Снайдера — кровавый анимационный эпос о мести скандинавским богам

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Ігор Панченко

Автор новостей

На Netflix вышел «Сумерки богов» Зака Снайдера — кровавый анимационный эпос о мести скандинавским богам

Netflix выпустил все эпизоды анимационного сериала «Сумерки богов», созданного режиссером Заком Снайдером. Проект привлек внимание критиков своим необычным подходом к скандинавской мифологии и визуальными эффектами.

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Сюжет сериала разворачивается вокруг Сигрид, дочери великанов, которая отправляется на путь мести против богов после трагических событий на собственной свадьбе. Создатели не сдерживались в отображении насилия, что привело к присвоению шоу рейтинга R.

Критики The Hollywood Reporter отметили динамичность экшн-сцен, но обратили внимание на поверхностность сюжетной линии. По их мнению, быстрый темп развития событий помешал более глубокому раскрытию персонажей.

На Netflix вийшов «Сутінки богів» Зака Снайдера — кривавий анімаційний епос про помсту скандинавським богам

Рецензенты из Collider высоко оценили креативный подход Снайдера и его команды к интерпретации скандинавских мифов. Они также похвалили визуальный стиль сериала и его захватывающие боевые сцены. Однако критики отметили, что восьми эпизодов оказалось мало для полноценного развития героев.

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Обозреватели из IGN также поделились своими впечатлениями от «Сумерек богов». Они назвали сериал «стимулирующей интерпретацией скандинавского и викингского фольклора с захватывающей драматической основой». Критики отметили, что на фоне недавних менее удачных проектов Зака Снайдера, этот сериал выглядит довольно привлекательно.

На Netflix вийшов «Сутінки богів» Зака Снайдера — кривавий анімаційний епос про помсту скандинавським богам

Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes еще не сформировал общий рейтинг «Сумерек богов». На Metacritic сериал получивший 64/100 на основе 7 рецензий от критиков. Однако первые отзывы свидетельствуют о неоднозначном восприятии проекта, где визуальная составляющая преобладает над глубиной сюжета.

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