На Netflix вышел «Сумерки богов» Зака Снайдера — кровавый анимационный эпос о мести скандинавским богам

Netflix выпустил все эпизоды анимационного сериала «Сумерки богов», созданного режиссером Заком Снайдером. Проект привлек внимание критиков своим необычным подходом к скандинавской мифологии и визуальными эффектами.

Сюжет сериала разворачивается вокруг Сигрид, дочери великанов, которая отправляется на путь мести против богов после трагических событий на собственной свадьбе. Создатели не сдерживались в отображении насилия, что привело к присвоению шоу рейтинга R.

Критики The Hollywood Reporter отметили динамичность экшн-сцен, но обратили внимание на поверхностность сюжетной линии. По их мнению, быстрый темп развития событий помешал более глубокому раскрытию персонажей.

Рецензенты из Collider высоко оценили креативный подход Снайдера и его команды к интерпретации скандинавских мифов. Они также похвалили визуальный стиль сериала и его захватывающие боевые сцены. Однако критики отметили, что восьми эпизодов оказалось мало для полноценного развития героев.

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Обозреватели из IGN также поделились своими впечатлениями от «Сумерек богов». Они назвали сериал «стимулирующей интерпретацией скандинавского и викингского фольклора с захватывающей драматической основой». Критики отметили, что на фоне недавних менее удачных проектов Зака Снайдера, этот сериал выглядит довольно привлекательно.

Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes еще не сформировал общий рейтинг «Сумерек богов». На Metacritic сериал получивший 64/100 на основе 7 рецензий от критиков. Однако первые отзывы свидетельствуют о неоднозначном восприятии проекта, где визуальная составляющая преобладает над глубиной сюжета.