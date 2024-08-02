«Мятежная луна» на 6,5 часов: Netflix выпустил режиссерскую версию космооперы Зака Снайдера

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Расширенные версии фильмов «Мятежная луна» / Rebel Moon получили рейтинг R и общую продолжительность в 6,5 часа — с сегодняшнего дня обе можно просмотреть на Netflix (в украинском дубляже).

«В режиссерской версии Снайдера мирное поселение на Луне в самых отдаленных уголках Вселенной оказывается под угрозой со стороны армий тиранического регента Бализариуса, а Кора, таинственная незнакомка, которая живет среди крестьян, становится их надеждой на выживание и собирает небольшую группу воинов — чужаков, повстанцев, крестьян и сирот войны, которых объединяет желание искупления и мести», — говорится в анонсе Netflix.

«Мятежная луна» была задумана Заком Снайдером еще более десятилетия назад — первоначально, как часть «Звездных войн», которую режиссер представил Lucasfilm в период между завершением трилогии-приквела в 2005 году и продажей Lucasfilm Disney в 2012 году. Впоследствии история была переработана продюсером Эриком Ньюманом и самим Снайдером, сначала как оригинальный телесериал, а затем как полнометражный фильм.

В главных ролях в фильме появляются София Бутелла в роли Коры, Фра Фи в роли Бализариуса, Чарли Ханам («Тихоокеанский рубеж»), Кэри Элвис («Принцесса-невеста»), Эд Скрейн и Михиль Хаусман из «Игры престолов», Джимон Хонсу («Шазам!») и другие.

Сейчас оригинальные части имеют довольно скромные оценки на Rotten Tomatoes: у первой — — 21% от критиков и 57% от зрителей, тогда как вторую оценили еще хуже — 15% от критиков и 48% от зрителей.

В то же время кинообозреватель Чейз Хатчинсон с сайта Collider говорит, что увеличенная продолжительность и более кровавые эффекты сделали оба фильма еще хуже:

«Конечный продукт напоминает фанатский фильм, наполненный еще более поверхностными персонажами и чрезмерной экспозицией в тщетном поиске эмоций».

Сейчас на Rotten Tomatoes аудитория поставила режиссерским версиям такие баллы: 59% для первой и 38% для второй.

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