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Украинские телеканалы «Украина 24», 1+1, «Рада», ICTV Ukraine, Inter доступны на открытом спутнике

Украинские телеканалы «Украина 24», 1+1, «Рада», ICTV Ukraine, Inter доступны на открытом спутнике

Украинские медиа продолжают активную борьбу на информационном фронте и консолидированно борются с информационной агрессией со стороны РФ, пропагандой, манипуляциями и фейками. Для того чтобы каждый желающий в любой точке западной и восточной Европы имел доступ к украинскому телевидению, телеканалы «Украина 24», 1+1, «Рада», ICTV Ukraine, Inter теперь можно найти на открытом спутнике.

Также у телеканалов «Рада» и «Украина 24» появились русскоязычные версии дорожек телеэфира. Сигнал охватывает территорию Европы, центральную Азию, западную часть россии.

Параметры приема:

  • спутник: Hotbird 13;
  • частота: 11219 МГц;
  • поляризация: H (горизонтальная);
  • символьная скорость: 29 900;
  • коррекция ошибок: FEC 3/5.

Сигнал принимается спутниковым приемником, телевизорами со встроенным спутниковым приемником.

Вместе с тем на телеканале 1+1 International запустилась англоязычная дорожка телеэфира. На этом же транспондере спутника вещает русскоязычная версия телеканала Рада и украиноязычная версия телеканала UATV.

Спутниковый сигнал охватывает территорию Европы, центральную Азию, западную часть России.

Параметры приема:

  • спутник: Hotbird 13;
  • частота: 10930 МГц;
  • поляризация: H (горизонтальная);
  • символьная скорость: 30 000;
  • · коррекция ошибок: FEC 2/3.

Сигнал принимается спутниковым приемником, телевизорами со встроенным спутниковым приемником.

Также напоминаем об альтернативных источниках приема телевизионного сигнала для получения актуальной информации:

  • OTT. Бесплатный доступ к основным национальным телеканалам «UA:Первый», «1+1», «ICTV», «Интер», «Украина», «Рада», «УНИАН ТВ» предоставляется платформами YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, 1+1 видео, Oll tv;
  • Сайты. телеканалов Украины и соцсети. Большинство украинских телеканалов имеют собственные каналы на YouTube, а также транслируют на собственных интернет-страницах;
  • Радио. Слушайте телевизионный марафон «Единые новости» через интернет-радио radioplayer.ua при установке соответствующего приложения.

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