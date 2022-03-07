Украинские телеканалы «Украина 24», 1+1, «Рада», ICTV Ukraine, Inter доступны на открытом спутнике

Украинские медиа продолжают активную борьбу на информационном фронте и консолидированно борются с информационной агрессией со стороны РФ, пропагандой, манипуляциями и фейками. Для того чтобы каждый желающий в любой точке западной и восточной Европы имел доступ к украинскому телевидению, телеканалы «Украина 24», 1+1, «Рада», ICTV Ukraine, Inter теперь можно найти на открытом спутнике.

Также у телеканалов «Рада» и «Украина 24» появились русскоязычные версии дорожек телеэфира. Сигнал охватывает территорию Европы, центральную Азию, западную часть россии.

Параметры приема:

спутник: Hotbird 13;

частота: 11219 МГц;

поляризация: H (горизонтальная);

символьная скорость: 29 900;

коррекция ошибок: FEC 3/5.

Сигнал принимается спутниковым приемником, телевизорами со встроенным спутниковым приемником.

Вместе с тем на телеканале 1+1 International запустилась англоязычная дорожка телеэфира. На этом же транспондере спутника вещает русскоязычная версия телеканала Рада и украиноязычная версия телеканала UATV.

Спутниковый сигнал охватывает территорию Европы, центральную Азию, западную часть России.

Параметры приема:

спутник: Hotbird 13;

частота: 10930 МГц;

поляризация: H (горизонтальная);

символьная скорость: 30 000;

· коррекция ошибок: FEC 2/3.

Сигнал принимается спутниковым приемником, телевизорами со встроенным спутниковым приемником.

Также напоминаем об альтернативных источниках приема телевизионного сигнала для получения актуальной информации: