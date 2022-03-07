Украинские телеканалы «Украина 24», 1+1, «Рада», ICTV Ukraine, Inter доступны на открытом спутнике

Украинские медиа продолжают активную борьбу на информационном фронте и консолидированно борются с информационной агрессией со стороны РФ, пропагандой, манипуляциями и фейками. Для того чтобы каждый желающий в любой точке западной и восточной Европы имел доступ к украинскому телевидению, телеканалы «Украина 24», 1+1, «Рада», ICTV Ukraine, Inter теперь можно найти на открытом спутнике.
Также у телеканалов «Рада» и «Украина 24» появились русскоязычные версии дорожек телеэфира. Сигнал охватывает территорию Европы, центральную Азию, западную часть россии.
Параметры приема:
- спутник: Hotbird 13;
- частота: 11219 МГц;
- поляризация: H (горизонтальная);
- символьная скорость: 29 900;
- коррекция ошибок: FEC 3/5.
Сигнал принимается спутниковым приемником, телевизорами со встроенным спутниковым приемником.
Вместе с тем на телеканале 1+1 International запустилась англоязычная дорожка телеэфира. На этом же транспондере спутника вещает русскоязычная версия телеканала Рада и украиноязычная версия телеканала UATV.
Спутниковый сигнал охватывает территорию Европы, центральную Азию, западную часть России.
Параметры приема:
- спутник: Hotbird 13;
- частота: 10930 МГц;
- поляризация: H (горизонтальная);
- символьная скорость: 30 000;
- · коррекция ошибок: FEC 2/3.
Сигнал принимается спутниковым приемником, телевизорами со встроенным спутниковым приемником.
Также напоминаем об альтернативных источниках приема телевизионного сигнала для получения актуальной информации:
- OTT. Бесплатный доступ к основным национальным телеканалам «UA:Первый», «1+1», «ICTV», «Интер», «Украина», «Рада», «УНИАН ТВ» предоставляется платформами YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, 1+1 видео, Oll tv;
- Сайты. телеканалов Украины и соцсети. Большинство украинских телеканалов имеют собственные каналы на YouTube, а также транслируют на собственных интернет-страницах;
- Радио. Слушайте телевизионный марафон «Единые новости» через интернет-радио radioplayer.ua при установке соответствующего приложения.