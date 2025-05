Relic анонсировала ремастер Warhammer 40,000: Dawn of War — с 4К, поддержкой модов и всеми дополнениями

Warhammer 40,000: Dawn of War возвращается на экраны геймеров — Relic готовит Definitive Edition с 4К, поддержкой модов и всеми дополнениями.

Канадская студия Relic Entertainment анонсировала ремастер Warhammer 40,000: Dawn of War. Культовая стратегия в реальном времени впервые вышла в 2004 году. А вот обновленная версия, получившая название Dawn of War — Definitive Edition, выпустят в 2025 году через Steam и GOG.

Это не просто ремастер — разработчики подчеркивают, что остались верны grimdark-оригиналу. Ожидается, что они до релиза подтянут лишь техническую часть под современное железо. Все кампании, девять армий, более 200 карт — полный контент будет в одном пакете. Первый трейлер и скриншоты уже доступны — глянуть можно ниже.

В Definitive Edition разработчики добавили поддержку 4К, улучшили текстуры (в 4 раза высшего качества), свет, тени и блики боевых единиц. HUD адаптировали под широкие экраны, а игровую камеру обновили — поле боя будет выглядеть совсем иначе. Кроме того, Relic перевела игру на 64-бит, что хорошая новость для моддеров: релиз совместим с фанатскими модами, созданными за 20 лет. И это прямо указано в описании — в отличие от многих ремастеров, здесь сообщество не останется в стороне.

Dawn of War в свое время стала одной из главных RTS-игр, которая показала, как grimdark из Warhammer 40K может работать в тогда уже сдающем позиции жанре. В ней была кинетическая боевая система, 3D-терен, бои на основе отрядов и куча жестокости.

Разработкой занимается именно Relic Entertainment — студия, создавшая оригинальную игру, а также Homeworld, Company of Heroes и Dawn of War 2. Relic базируется в Канаде — то есть она не имеет отношения к Saber Interactive с российскими корнями, которая сейчас разрабатывает Warhammer 40,000: Space Marine 2. Relic с Dawn of War не связана — это отдельный проект с отдельной историей. Но к примеру, именно канадская студия разработала первую Warhammer 40,000: Space Marine.

Источник: IGN