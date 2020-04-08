На платформе Facebook Gaming запускается функция организации турниров – Tournaments

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Сервис Facebook Gaming сегодня запускает функцию, предназначенную для того, чтобы объединять людей виртуально, когда они не могут находиться в одном месте физически. Она получила название Tournaments (Турниры).

С помощью новой функции пользователи могут создавать и организовывать виртуальные турниры в различных форматах, чтобы смягчить некоторую нагрузку социального дистанцирования. Пользователям доступны регистрация, жеребьевка, управление турнирной таблицей.

Новое решение предназначено для организации любого типа турнира, от казуальной игры до спортивного состязания высокого уровня. Оно также встроено непосредственно в платформу Facebook Gaming, что также позволяет проводить фанатские турниры и транслировать их в потоковом режиме. Они могут даже воспользоваться инструментами сбора средств Facebook, чтобы пожертвовать собранные деньги организациям по оказанию помощи.

Пока что функция Tournaments доступна в режиме раннего доступа.

Источник: The Verge