Новости Military Tech 04.12.2023 в 08:00 comment views icon

На «Шахеды» начали устанавливать 40 кг термобарические заряды – большая опасность для гражданских, поражение большей площади

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Партнер раздела?

Как сообщил специалист по радиосвязи Сергей «Флеш» Бескрестнов, российские захватчики начали устанавливать на «Шахеды» термобарические заряды весом 40 кг. К сообщению добавлены фотографии соответствующей боевой части.

Шахед

Принцип действия термобарического оружия основан на эффекте объемного взрыва газовых, пылевых или аэрозольных облаков. Часто подобные заряды относят к оружию массового поражения из-за большой площади – десятков или сотен квадратных метров, в зависимости от количества заряда. В зоне поражения температура может достигать 2600 °C.

Термобарический заряд особенно эффективен в закрытых объемах. Последствия попадания такого «Шахеда» в жилой дом приведут к большему количеству жертв, а при попадании в инфраструктурный объект – к большим разрушениям.

Высвобождающееся из-под большого давления термобарическое вещество заполняет весь доступный объем – спрятаться за перегородкой не получится. Взрыв сопровождается мощной ударной волной, которая также причиняет ощутимый вред, в частности, телу человека.

С начала активной фазы войны россия использует ракетные установки «Солнцепёк» и «Буратино», оснащенные ракетами с термобарическим зарядом, которые выжигают большие площади. Модифицированный Shahed сравним с такой ракетой, боевая часть которой оценивается в 30-90 кг.

Внутри «Шахеда» найдена SIM-карта «Киевстар», 3G-модем и павербанк

Источник: Сергій Флеш

Партнер раздела?

Brave Inventors – национальная платформа изобретателей и изобретений военного времени. Здесь можно разместить свои военные изобретения, рассказать о разработках и прототипах, найти необходимое финансирование или ментора, а также получить больше возможностей для сотрудничества с производителями, предприятиями и бизнесами. Поддержать изобретения можно по ссылке.

Завантаження коментарів...

Новые посты

Посты
Трохи про. Alan Wake Remastered
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg

VladisLove

автор

Посты
AirPods. Мій досвід вибору та носіння навушників — поради іншим
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/10/IMG_3392-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/10/IMG_3392-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/10/IMG_3392-150x150.jpg

Yaroslav

Посты
«Що в імені твоєму «S.T.A.L.K.E.R.»?
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg

Odysseus

Міфічний персонаж

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить