На «Шахеды» начали устанавливать 40 кг термобарические заряды – большая опасность для гражданских, поражение большей площади

Как сообщил специалист по радиосвязи Сергей «Флеш» Бескрестнов, российские захватчики начали устанавливать на «Шахеды» термобарические заряды весом 40 кг. К сообщению добавлены фотографии соответствующей боевой части.

Принцип действия термобарического оружия основан на эффекте объемного взрыва газовых, пылевых или аэрозольных облаков. Часто подобные заряды относят к оружию массового поражения из-за большой площади – десятков или сотен квадратных метров, в зависимости от количества заряда. В зоне поражения температура может достигать 2600 °C.

Термобарический заряд особенно эффективен в закрытых объемах. Последствия попадания такого «Шахеда» в жилой дом приведут к большему количеству жертв, а при попадании в инфраструктурный объект – к большим разрушениям.

Высвобождающееся из-под большого давления термобарическое вещество заполняет весь доступный объем – спрятаться за перегородкой не получится. Взрыв сопровождается мощной ударной волной, которая также причиняет ощутимый вред, в частности, телу человека.

С начала активной фазы войны россия использует ракетные установки «Солнцепёк» и «Буратино», оснащенные ракетами с термобарическим зарядом, которые выжигают большие площади. Модифицированный Shahed сравним с такой ракетой, боевая часть которой оценивается в 30-90 кг.

Источник: Сергій Флеш

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