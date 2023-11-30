Новости Military Tech 30.11.2023 в 08:00 comment views icon

Внутри «Шахеда» найдена SIM-карта «Киевстар», 3G-модем и павербанк

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Внутри «Шахеда» найдена SIM-карта «Киевстар», 3G-модем и павербанк

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В российском ударном БПЛА «Шахед» («Герань») найдена SIM-карта «Киевстар», устройство, похожее на 3G-модем и павербанк. Ударный беспилотник мог подключаться к сети, чтобы передавать собственные координаты и получать команды. Электроника размещалась в корпусе, напечатанном на 3D-принтере.

Внутри «Шахеда» найдена SIM-карта «Киевстар», 3G-модем и павербанкВнутри «Шахеда» найдена SIM-карта «Киевстар», 3G-модем и павербанкВнутри «Шахеда» найдена SIM-карта «Киевстар», 3G-модем и павербанкВнутри «Шахеда» найдена SIM-карта «Киевстар», 3G-модем и павербанкВнутри «Шахеда» найдена SIM-карта «Киевстар», 3G-модем и павербанкВнутри «Шахеда» найдена SIM-карта «Киевстар», 3G-модем и павербанк

На фотографиях комментаторы опознали 3G-модем Alcatel. Возможным назначением схемы называют управление летательным устройством и изменение цели в полете. Спецслужбы россии уже давно освоили использование сотовой сети для контроля перемещений абонентов, так что подобные методы для них не новые.

Также упомянули о схеме аналогичного использования мобильной сети против россиян, которую энтузиасты предлагали несколько месяцев назад.

Положительный момент в том, что знание о сетевом подключении беспилотников может помочь в их обнаружении, отслеживании и обезвреживании. Также можно временно блокировать мобильную связь в зонах атаки БПЛА.

Источник: Американський піхотинець

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