Внутри «Шахеда» найдена SIM-карта «Киевстар», 3G-модем и павербанк

В российском ударном БПЛА «Шахед» («Герань») найдена SIM-карта «Киевстар», устройство, похожее на 3G-модем и павербанк. Ударный беспилотник мог подключаться к сети, чтобы передавать собственные координаты и получать команды. Электроника размещалась в корпусе, напечатанном на 3D-принтере.

На фотографиях комментаторы опознали 3G-модем Alcatel. Возможным назначением схемы называют управление летательным устройством и изменение цели в полете. Спецслужбы россии уже давно освоили использование сотовой сети для контроля перемещений абонентов, так что подобные методы для них не новые.

Также упомянули о схеме аналогичного использования мобильной сети против россиян, которую энтузиасты предлагали несколько месяцев назад.

Положительный момент в том, что знание о сетевом подключении беспилотников может помочь в их обнаружении, отслеживании и обезвреживании. Также можно временно блокировать мобильную связь в зонах атаки БПЛА.

Источник: Американський піхотинець

Brave Inventors – национальная платформа изобретателей и изобретений военного времени. Здесь можно разместить свои военные изобретения, рассказать о разработках и прототипах, найти необходимое финансирование или ментора, а также получить больше возможностей для сотрудничества с производителями, предприятиями и бизнесами. Поддержать изобретения можно по ссылке.