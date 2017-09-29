На Токийском автошоу представят спортивный электромобиль Honda Sports EV и электрический внедорожник Suzuki e-SURVIVOR

Японские автопроизводители традиционно сдвигают самые интересные анонсы на время проведения Токийского автошоу, которое проводится спустя два месяца после автосалона в Франкфурте. На этой неделе о будущих концептах объявили сразу две компании из страны восходящего солнца — Suzuki и Honda.

Первый автопроизводитель пообещал продемонстрировать публике компактный кроссовер будущего e-SURVIVOR, который должен продложить славный ряд таких популярных моделей, как Jimny и Vitara.

Вряд ли серийная модель получит такую же яркую внешность, как концепт, однако его визуальные и технологические решения использоваться будут наверняка. Помимо футуристичного дизайна Suzuki e-SURVIVOR получит новую облегченную полноприводную платформу с четырьмя независимыми двигателями, расположенными непосредственно в колесах.

Несмотря на то, что компания Honda не удержалась и уже представила в Франкфурте городской электромобиль Urban EV Concept, для Токио она припасла еще один концепт Honda Sports EV Concept. Пока автопроизводитель опубликовал всего один скетч, однако даже по нему видно, что обе новинки получат выполненную в идентичном стиле заднюю оптику.

Как понятно из названия, Sports EV будет представлять собой спортивный электромобиль. При этом в отличие от Urban EV, который собираются запустить в серию уже в 2019 году, планы по коммерческому использованию этой модели пока не озвучивают (скорее всего планы станут известны на самом Токийском автошоу).

В официальном пресс-релизе упоминается, что концепт Honda Sports EV будет отличаться «поразительным силуэтом, дружелюбной передней частью и плавными изгибами боковин корпуса». Команда разработчиков попыталась создать спортивный автомобиль, который будет приносить радость от вождения, объединяя продвинутую электрическую платформу и технологии искусственного интеллекта.

Источники: Suzuki, Honda