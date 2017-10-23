На украинский рынок вышли безаккумуляторные инверторы Solis для солнечных электростанций, призванные минимизировать траты на коммунальные услуги

Компания MTI стала официальным дистрибьютором инверторной продукции китайского производителя Ginlong Technologies, благодаря чему выведет на рынок Украины сетевые инверторы Solis для солнечных электростанций. В частности, в Украине будут доступны линейка однофазных устройств мощностью от 1 до 3,6 кВт и линейка трёхфазных устройств мощностью от 6 до 70 кВт.

Основное преимущество сетевых инверторов Solis заключается в отсутствии необходимости в аккумуляторах, поскольку все контроллеры работают синхронно с сетевыми объектами снабжения. Данный тип инверторов широко применяется в организации автономной системы частного домохозяйства с целью минимизировать затраты на коммунальные услуги и обеспечить независимость домашних электросетей от возможных сбоев в работе станций централизованного электроснабжения.

Инверторы Solis отличаются компактным дизайном, двухстрочным дисплеем с возможностью контроля каналов МРРТ и оптимизированным алгоритмом работы в сети. По словам производителя, они используются на частных и коммерческих объектах по всему миру, включая Эйфелеву башню в Париже.

Дополнительным преимуществом для частных домохозяйств, производящих электричество из солнечного света, является «зелёный» тариф, который позволяет владельцам выгодно продавать излишки выработанной энергии государству.

Источник: MTI