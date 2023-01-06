На вокзалах Укрзалізниці появятся гигантские зарядные станции для смартфонов — каждая может заряжать до 33 устройств одновременно

6 января «Укрзалізниця» получила 100 мощных зарядных станций для смартфонов, которые будут установлены на вокзалах с самым большим пассажиропотоком. Первые станции уже заняли место в киевской «Фортеці незламності».

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Как можно увидеть на фото ниже, станции эти достаточно массивны и имеют вид шкафов с отдельными ячейками, где есть встроенная розетка и USB-концентратор для зарядки гаджетов. Кроме того, судя по фото, эти шкафы, подобно автоматическим камерам хранения личных вещей, оборудованы кодовыми замками, поэтому не нужно будет охранять телефон, пока тот будет заряжаться, а заняться другими делами.

Эти зарядные станции были предоставлены Kusto Group – группой казахстанских предпринимателей, активно поддерживающих гуманитарные проекты в Украине. Станции произведены в рекордные сроки в Турции специально для «Укрзалізниці» и, несмотря на сложную логистику, доставлены в Украину уже в начале года.

Одна такая станция может заряжать до 33 устройств одновременно и позволит путешественникам всегда быть на связи, несмотря на возможные блекауты.