Новости Military Tech 24.09.2024 в 16:37 comment views icon

На вражеском БПЛА ZALA 42 нашли камеру заднего обзора — это новый метод защиты от зенитных FPV

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

На вражеском БПЛА ZALA 42 нашли камеру заднего обзора — это новый метод защиты от зенитных FPV

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

На фото сбитого российского БПЛА (вероятно, ZALA 421), которые обнародовал военный специалист по радиотехнологиям Сергей «Флеш» Бескрестнов, можно заметить миниатюрную камеру заднего вида, подключенную к кастомному прибору с RHCP-антеннами.

Как пишет сайт Defence-UA, такая «новинка» — одно из средств предупреждения оператора об угрозе от украинского зенитного FPV-дрона.

На реализацию идеи у врага ушло немного времени, поскольку впервые подобные теоретические предложения появлялись в российских профильных Telegram-каналах две недели назад, а сейчас мы увидели первый такой сбитый дрон.

11

«Стоит отметить, что разведывательные БПЛА — это не истребители или пилотажные самолеты и крутить фигуры высшего пилотажа они не могут. Поэтому одной из мер противодействия может быть попытка оторваться на скорости. Дело в том, что время в воздухе FPV-дрона довольно ограничено, а большая скорость выест аккумулятор зенитного дрона быстрее», — отмечается в статье.

Есть ли практическая польза от такого решения — пока неизвестно, однако то, как быстро враг реализовал идею, стоит внимания. Эксперты предполагают, что в дальнейшем перечень контрмер будет только расширяться и не исключено, что на БПЛА могут устанавливать миниатюрные средства РЭБ.

«Искандеры», шахеды и ракеты КНДР: Forbes Ukraine оценил запасы и объемы производства российского «оружия террора»

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.

Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить