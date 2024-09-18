Новости Military Tech 18.09.2024 в 13:23 comment views icon

«Искандеры», шахеды и ракеты КНДР: Forbes Ukraine оценил запасы и объемы производства российского «оружия террора»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

«Искандеры», шахеды и ракеты КНДР: Forbes Ukraine оценил запасы и объемы производства российского «оружия террора»

В месяц Россия производит 40-60 баллистических и 90-120 крылатых дальнобойных ракет, а также около 500 «шахедов» — такую оценку приводит Forbes Ukraine, ссылаясь на источники в разведывательных структурах.

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Темпы производства ракет в РФ составляют 132-171 единиц в месяц (примерно такое же количество враг запустил во время рекордного обстрела 26 августа) — по оценке издания, это обходится в $1,1 млрд (тогда как производство дронов где-то в $100 млн).

Баллистические ракеты

  • «Искандер-М» (дальность до 500 км и боевая часть 480-700 кг) — 130 единиц в запасах и 30-40 новых ракет в месяц.
  • KN-23 (дальность до 690 км и боевая часть 500 кг в версии до 450 км и, вероятно, меньше в максимальной дальности) — около 60 ракет Россия получила от КНДР.
  • «Кинжал» (дальность 1500-2000 км и полезная нагрузка 480 кг) — 55 единиц в запасах и 2-6 новых в месяц.

«Іскандери», шахеди та ракети КНДР: Forbes Ukraine оцінив запаси та обсяги виробництва російської «зброї терору»

Крылатые ракеты и дроны

  • Х-101 (дальность 2500-2800 км и несет 450 кг боевой части) — 190 единиц в запасах и 40-50 новых ракет в месяц. Именно этой ракетой атаковали «Охматдет» в Киеве 8 июля.
  • Shahed-136 (несет 50 кг боевой части и в последнее время летает на высоте более 1 км) — 200 единиц в запасах и от 500 новых в месяц.
  • «Калибр» (дальность 1500-2000 км и боевая часть 450 кг) — 350 в запасах и 30-40 новых в месяц.
  • «Искандер-К» (2500 км дальности и 450 кг боевой части) — 180 в запасах и 10-15 новых в месяц.
  • «Оникс» (способна развивать скорость более 2400 км/ч и является сверхзвуковой) — 500 в запасах и до 10 новых в месяц. Использовалась преимущественно для ударов по Одессе.
  • Х-32 — 224 ракеты в планах производства на 2024 год.
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