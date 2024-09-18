«Искандеры», шахеды и ракеты КНДР: Forbes Ukraine оценил запасы и объемы производства российского «оружия террора»

В месяц Россия производит 40-60 баллистических и 90-120 крылатых дальнобойных ракет, а также около 500 «шахедов» — такую оценку приводит Forbes Ukraine, ссылаясь на источники в разведывательных структурах.

Темпы производства ракет в РФ составляют 132-171 единиц в месяц (примерно такое же количество враг запустил во время рекордного обстрела 26 августа) — по оценке издания, это обходится в $1,1 млрд (тогда как производство дронов где-то в $100 млн).

Баллистические ракеты

«Искандер-М» (дальность до 500 км и боевая часть 480-700 кг) — 130 единиц в запасах и 30-40 новых ракет в месяц.

KN-23 (дальность до 690 км и боевая часть 500 кг в версии до 450 км и, вероятно, меньше в максимальной дальности) — около 60 ракет Россия получила от КНДР.

«Кинжал» (дальность 1500-2000 км и полезная нагрузка 480 кг) — 55 единиц в запасах и 2-6 новых в месяц.

Крылатые ракеты и дроны