Новости Кино 28.02.2024 в 08:30 comment views icon

«Наблюдатели»: трейлер первого фильма дочери М. Найта Шьямалана — в кино с 6 июня

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg

Андрей Русанов

Автор сайта ITC.ua

«Наблюдатели»: трейлер первого фильма дочери М. Найта Шьямалана — в кино с 6 июня

Warner Bros. опубликовала трейлер предстоящего фильма ужасов «Наблюдатели» (The Watchers), сценаристом и режиссером которого стала Ишана Найт Шьямалан, дочь знаменитого режиссера М. Найта Шьямалана, — это ее режиссерский дебют. В фильме, основанном на готическом романе ужасов А. Х. Шайна, сыграли Дакота Фэннинг, Джорджина Кэмпбелл, Оливер Финнеган и другие. Премьера ленты в Украине запланирована на 6 июня 2024 года.

«От продюсера М. Найта Шьямалана и режиссера Ишаны Найт Шьямалан выходит фильм «Наблюдатели», снятый по мотивам романа А.М. Шайна. История рассказывает о Мине, 28-летней художнице, которая оказалась в огромном лесу на западе Ирландии. Убежище, которое она нашла вместе с тремя незнакомцами, превращается в ловушку. Каждую ночь за ними наблюдают и преследуют таинственные существа. Их не видно, но они видят все».

В трейлере Мина смотрит на стену, полностью сделанную из стекла — она знает, что это фактически одностороннее окно. Каждый вечер за группой людей наблюдает таинственная зловещая публика, Мина стала последним дополнением к этой группе. Она слышит аплодисменты с другой стороны окна, но не может сказать, кто именно использует ее для развлечения.

М. Найт Шьямалан стал продюсером проекта своей дочери, вместе с Ашвином Раджаном и Нимиттом Манкадой. Джо Хоумвуд и Стивен Дембитцер — исполнительные продюсеры. Ленту представляют New Line Cinema и Blinding Edge Pictures.

Источник: Variety

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить