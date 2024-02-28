«Наблюдатели»: трейлер первого фильма дочери М. Найта Шьямалана — в кино с 6 июня

Warner Bros. опубликовала трейлер предстоящего фильма ужасов «Наблюдатели» (The Watchers), сценаристом и режиссером которого стала Ишана Найт Шьямалан, дочь знаменитого режиссера М. Найта Шьямалана, — это ее режиссерский дебют. В фильме, основанном на готическом романе ужасов А. Х. Шайна, сыграли Дакота Фэннинг, Джорджина Кэмпбелл, Оливер Финнеган и другие. Премьера ленты в Украине запланирована на 6 июня 2024 года.

«От продюсера М. Найта Шьямалана и режиссера Ишаны Найт Шьямалан выходит фильм «Наблюдатели», снятый по мотивам романа А.М. Шайна. История рассказывает о Мине, 28-летней художнице, которая оказалась в огромном лесу на западе Ирландии. Убежище, которое она нашла вместе с тремя незнакомцами, превращается в ловушку. Каждую ночь за ними наблюдают и преследуют таинственные существа. Их не видно, но они видят все».

В трейлере Мина смотрит на стену, полностью сделанную из стекла — она знает, что это фактически одностороннее окно. Каждый вечер за группой людей наблюдает таинственная зловещая публика, Мина стала последним дополнением к этой группе. Она слышит аплодисменты с другой стороны окна, но не может сказать, кто именно использует ее для развлечения.

М. Найт Шьямалан стал продюсером проекта своей дочери, вместе с Ашвином Раджаном и Нимиттом Манкадой. Джо Хоумвуд и Стивен Дембитцер — исполнительные продюсеры. Ленту представляют New Line Cinema и Blinding Edge Pictures.

Источник: Variety

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