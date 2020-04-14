Национальная служба здоровья запустила дашборд с обновляемой в реальном времени статистикой по распространению коронавируса





Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) запустила дашборд с обновляемой в реальном времени оперативной информацией по распространению коронавируса в Украине. Соответствующий онлайн-сервис уже доступен на сайте ведомства, причем есть адаптированная версия под экраны мобильных устройств.

Как и последние запущенные правительством онлайн-инструменты для мониторинга ситуации, новая панель мониторинга основана на ПО Microsoft Power BI. Она состоит из нескольких основных экранов со статистическими данными о коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине. Данные берутся из реестров Центра общественного здоровья Украины. Как отмечалось выше, статистика постоянно обновляется, так что с помощью этой панели можно узнать оперативную информации о количестве официально подтвержденных случаев заболевания, госпитализированных, пребывающих на самоизоляции, выздоровевших и умерших пациентах в разрезе областей и по всей Украине. Более того, есть подробная статистика по отдельным больницам, а также по гендерной и возрастной группах. Все данные систематизированы и поданы в удобоваримой форме с графиками и диаграммами.

Отметим, что это не первый такой правительственный сайт для мониторинга распространения коронавируса в Украине, но самый значимый по наполняемости. Напомним, ранее СНБО запустил онлайн-карту распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине и мире, а YouControl запустила интерактивую онлайн-карту обеспеченности украинских больниц средствами для борьбы с COVID-19.

Источник: НСЗУ