СНБО запустил электронную карту распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине и мире

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Главный ситуационный центр Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) запустил электронную карту распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире и в Украине. Ресурс доступен по ссылке covid19.rnbo.gov.ua.

На карте ежедневно обновляются статистические данные по лабораторно подтвержденным случаям заболеваний, количеству больных, выздоровевших и умерших, а также по количеству подозрений относительно возможного инфицирования в Украине. Также сервис приводит информацию о лабораторно подтвержденных случаях заболеваний; количестве больных, выздоровевших и умерших в мире.

На ресурсе доступна вкладка «Статистика» с поточными данными за каждый день наблюдения, при этом для Украины можно уточнить текущую ситуацию по регионам.

Отметим, что в середине марта аналогичный онлайн-сервис для отслеживания распространения коронавируса в Украине был запущен Офисом президента.

Напомним, что неделю назад правительство Украины объявило режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлило карантин до 24 апреля 2020 года.

Источник: СНБО