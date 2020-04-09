Создана интерактивная онлайн-карта обеспеченности украинских больниц средствами для борьбы с COVID-19

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Команда YouControl совместно с офисом президента запустила интерактивную карту обеспеченности регионов Украины и отдельных больниц всем необходимым для борьбы с COVID-19.

Карта сформирована на основе соответствующих отчетов всех больниц Украины касательно обеспеченности средствами защиты, медицинским оборудованием и работниками. С помощью инструмента можно узнать текущее состояние и спрогнозировать потребности конкретной больницы.

Карта содержит следующую информацию:

остатки, потребности и прогноз обеспечения больниц в оборудовании (средства индивидуальной защиты, тесты, ИВЛ);

количество врачей (их квалификация, возраст и/или число персонала, работающего с больными COVID-19);

количество мест (занятых и свободных среди боксовых, инфекционных, реанимационных и т.д.).

Все эти данные отсортированы по четырем основным информационным панелям: оборудование, врачи, кровати и заболеваемость.

Система автоматически анализирует массив данных и оценивает запас ресурсов в соответствии с протоколами Министерство здравоохранения Украины.

Карта дает возможность мэру города или губернатору области оценить, насколько его регион готов, какие больницы нуждаются в помощи и какой именно. Также эта информация пригодится волонтерским и бизнес-сообществам, которые сейчас помогают с закупками необходимых медицинских средств.

Напомним, ранее СНБО запустил онлайн-карту распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине и мире.

Источник: YouControl