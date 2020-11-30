Национальный тест на цифровую грамотность «Цифрограм» от Минцифры уже прошли 50 тыс. украинцев (69% — успешно)





В начале ноября текущего года Министерство цифровой трансформации Украины запустило на онлайн-платформе «Дія.Цифрова освіта» национальный тест на цифровую грамотность граждан «Цифрограм». Спустя практически месяц Минцифры рассказало о первых результатах тестирования.

Ответили на все 90 вопросов теста «Цифрограм» и получили соответствующий сертификат 34,500 украинцев, то есть 69% от тех, кто начал проходить тест. Чаще всего испытуемые указывали цель прохождения национального теста на цифровую грамотность — «для собственной самооценки и совершенствования цифровых компетенций» (37% пользователей), также популярна цель «для получения сертификата» (29% пользователей).

Больше всего пользователей, которые прошли «Цифрограм» — из Киева и Киевской области (почти 25% пользователей), на втором месте — Днепропетровская область (7% пользователей), на третьем — Львовская область (около 6% пользователей). Согласно статистике проекта, 67% пользователей работают, а учатся — 18%. Почти 52% пользователей в возрасте 31-60 лет и почти 40% пользователей — 18-30 лет.

Заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан подчеркнула, что статистика после первых 50,000 пользователей, которые начали проходить национальный тест на цифровую грамотность, демонстрирует сильные и слабые стороны Украинской во владении цифровой грамотностью.

«Например, почти 77% владеют основами компьютерной грамотности на высоком уровне (С1 и С2) и более 22% — на среднем уровне (B1 и В2). Это хорошие показатели. Но при этом хуже ситуация с коммуникацией и взаимодействием в цифровом обществе — лишь около 29% на высоком уровне», — заявила Валерия Ионан.

Напомним, что Национальный тест на цифровую грамотность «Цифрограм» был создан при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Он предусматривает проверку базовых знаний и навыков по цифровой грамотности 6 в сферах: основы компьютерной грамотности; информационная и медиаграмотность, работа с данными; создание цифрового контента; коммуникация и взаимодействие в цифровом обществе; безопасность в цифровой среде; решение технических проблем, обучение в течение жизни в цифровом обществе. «Цифрограм» предлагает участникам тестирования ответить на 90 вопросов, приблизительное время прохождения теста 30-40 минут, по итогам тестирования каждый участник получает электронный сертификат, удостоверяющий общий уровень цифровой грамотности, общее количество набранных баллов, а также количество баллов по каждой сфере компетенций.

Источник: Минцифры