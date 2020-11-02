Минцифры запустил национальный тест на цифровую грамотность «Цифрограм» (после сдачи можно получить электронный сертификат с уровнем и баллами)

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Министерство цифровой трансформации Украины запускает на онлайн-платформе «Дія.Цифрова освіта» национальный тест на цифровую грамотность граждан «Цифрограм». Задачи теста систематизированы по сферам знаний европейской системы цифровых компетенций для граждан DigComp 2.1., адаптированной украинскими экспертами.

Тестирование предусматривает проверку базовых знаний и навыков по цифровой грамотности 6 в сферах:

Основы компьютерной грамотности.

Информационная и медиаграмотность. Умение работать с данными.

Создание цифрового контента.

Коммуникация и взаимодействие в цифровом обществе.

Безопасность в цифровой среде.

Решение технических проблем. Обучение в течение жизни в цифровом обществе.

Каждая из этих сфер знаний охватывает 5 компетенций. «Цифрограм» предлагает участникам тестирования ответить на 90 вопросов. Приблизительное время прохождения теста 30-40 минут.

Заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан подчеркнула, что целью национального теста на цифровую грамотность является проверка готовности украинских граждан к жизни и работе в условиях построения «государства в смартфоне».

«В прошлом году мы провели первое в Украине социологическое исследование цифровых навыков граждан. Оказалось, что 53% украинцев обладают цифровыми навыками на уровне ниже среднего. А в этом году впервые в Украине появилась возможность проверить знания и навыки цифровой грамотности по разным сферам знаний, указанными в Европейской системе цифровых компетенций для граждан. Это позволит в режиме реального времени проводить исследования цифровой грамотности в масштабах всей страны », — заявила Валерия Ионан.

По задумке создателей, тест поможет выявить общий уровень цифровой грамотности, пробелы в цифровых навыках и сориентирует, какие именно компетенции следует усовершенствовать. Улучшить уровень цифровой грамотности по отдельным сферам можно на национальной онлайн-платформе «Дія.Цифрова освіта», где размещены в бесплатном доступе 36 образовательных сериалов с участием экспертов и селебрити.

Татьяна Нанаева, эксперт по цифровым навыкам Минцифры, фонда Восточная Европа, координатор экспертной сети eSkills Программы EU4Digital в Украине заявила:

«Уникальность «Цифрограма» заключается в комплексном, систематизированном подходе к различным составляющим цифровой компетентности. Задачи теста ставят целью не только проверить базовые знания, некоторые навыки и отношение к цифровым технологиям, но и способствовать повышению осознания гражданами, как избегать опасностей в цифровом пространстве, не бояться осваивать новые технологии и приложения, которые стремительно появляются в нашей жизни».

После сдачи теста каждый получит электронный сертификат, удостоверяющий общий уровень цифровой грамотности, общее количество набранных баллов, а также количество баллов по каждой сфере компетенций.

Национальный тест на цифровую грамотность воплощен при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Источник: Минцифры