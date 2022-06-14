Нацполиция и Uklon внедрят систему оповещения для поиска пропавших детей

Нацполиция и онлайн-сервис такси Uklon будут сотрудничать с целью внедрения системы оповещения для поиска пропавших детей. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали заместитель Председателя Нацполиции — руководитель патрульной полиции Александр Фацевич и операционный директор и соучредитель компании «Уклон Украина» Сергей Смусь.

В рамках сотрудничества онлайн-сервис вызова авто начинает разработку и внедрение среди своих клиентов системы оповещения о розыске детей. Следовательно, уведомления с подробной информацией о розыске и фотографии ребенка будут распространяться среди пользователей сервиса именно в тех зонах поиска, где последний раз видели ребенка.

Заместитель Председателя Нацполиции Александр Фацевич отметил важность такой инициативы, особенно в условиях военной агрессии РФ против Украины:

«Мы проводим колоссальную работу по розыску ребенка, подключаем и общественность, и соцсети, мобильных операторов. Но даже когда один ребенок не найден – это очень страшная беда. И такой инструмент с использованием вашего приложения, уверен, станет очень эффективным. Помощь общественности, помощь бизнеса в розыске детей – это очень важно для нас».

Подробностей о временных рамках реализации инициативы и механизма работы сервиса пока нет.

Здесь уместно будет упомянуть о недавнем запуске системы уведомлений о пропавших детях AMBER Alert в Instagram, состоявшемся 1 июня. Эта система работает в Украине с конца 2021 года, когда Meta (материнская компания Facebook) в партнерстве с Нацполицией и Минцифрой расширила ее на Украину.