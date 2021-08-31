Нацполіція завершила розслідування щодо організатора кібермережі Avalanche, йому загрожує до 12 років позбавлення волі
Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводження співробітників Департаменту кіберполіції Національної поліції України та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора закінчили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою причетності 37-річного мешканця Полтави до діяльності міждержавної злочинної групи, яка створила кібермережу Avalanche.
У ході досудового розслідування встановлено, що до складу групи увійшли громадяни України, Грузії та Румунії. Avalanche охоплювала складну всесвітню мережу серверів та була розроблена з метою забезпечення осіб, які вчиняли злочини у всесвітній мережі Інтернет, безпечною інфраструктурою доменів, через яку можна розміщувати та розповсюджувати різні типи шкідливого програмного забезпечення, перенаправляти трафік, що надходить із заражених комп’ютерів, і здійснювати махінації з відмивання коштів.
Поліцейські встановили, що з використанням мережі Avalanche шляхом інфікування комп’ютерів потерпілих шкідливим програмним забезпеченням, яке надавало доступ до розпорядження рахунками компаній, зловмисники заволоділи коштами суб’єктів господарської діяльності, які розташовані на території Сполучених Штатів Америки. У такий спосіб, діючи у злочинній змові, зловмисники привласнили 721 тисячу доларів США. Гроші, отримані злочинним шляхом, зокрема 334,5 тис. доларів США, було легалізовано на території України шляхом проведення фінансових операцій через системи інтернет-розрахунків, відкритих на «підставних» осіб.
У ході розслідування кримінального провадження та міжнародного правового співробітництва із залученням представників правоохоронних органів України, США, Німеччини, Румунії, Грузії та інших країн діяльність мережі Avalanche було ліквідовано у 2016 році. Тоді ж затримали й організатора.
У грудні 2016 року Жовтневим районним судом м. Полтави було розглянуто клопотання представника Генеральної прокуратури України про його арешт. В обранні такого запобіжного заходу суд відмовив, після чого підозрюваний зник. Пізніше його було оголошено у міжнародний розшук. У лютому 2018 року хакера, якого розшукували правоохоронці 30 країн світу, кіберполіція затримала у Києві. На даний час досудове розслідування завершено. Матеріали відкриті іншій стороні.
Мешканець Полтави підозрюється у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж), ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Йому може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі.
Джерело: Нацполіція України