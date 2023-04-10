Над Италией заметили жуткое красное кольцо, похожее на НЛО. Что это было?

27 марта в небе над Италией появилось огромное гало красного цвета диаметром 360 км, которое ежесекундно то исчезало, то снова вырисовывалось к удивлению ошарашенных наблюдателей. Фотографу Вальтеру Бинотто удалось зафиксировать необычное явление над городом Поссаньо, расположенным на севере страны.

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На самом деле эта странная кольцевая вспышка – явление, возникающее во время грозы, известное под названием ELVE (акроним от английского определения). Такие красные кольца образуются, когда электромагнитные импульсы, излучаемые молнией, попадают в ионосферу нашей планеты, простирающуюся на высоте от 80 до 644 км над землей.

Из-за своей кратковременной природы красные кольца обычно могут заметить только спутники, вращающиеся вокруг Земли. Впервые ELVE были обнаружены только в 1990 году благодаря камерам, расположенным на борту космических аппаратов NASA. По данным Spaceweather.com, фото Бинотто – это, вероятно, «лучшее изображение этого явления с Земли».

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Сам Бинотто говорит, что действительно вблизи Анконы (города, расположенного примерно в 280 км от Поссаньо) в то время была сильная гроза. Обычно молнии не излучают электромагнитные импульсы, поскольку не несут достаточного тока, но во время этого шторма был зафиксирован чрезвычайно мощный гром (по крайней мере, в 10 раз мощнее обычных) и он, вероятно, создал электрическую ударную волну, которая затем ударила по ионосфере.

В момент, когда электроны попадают в ионосферу, заряженные частицы возбуждают атомы азота, которые затем и выпускают красноватое свечение.

Вальтер Бинотто наблюдает за ELVE и другими временными световыми явлениями с 2019 года и это, по его словам, «одна из самых больших структур», которую фотограф когда-либо видел. Хотя это не первый случай, когда подобные явления фиксируют с Земли. В феврале 2021 молнию с красным свечением (спрайт) сфотографировали на Гавайях, а рядом с ней заметили еще несколько синих световых лучей, которые били в обратном направлении (вверх). В апреле 2013 года красные лучи зафиксировали во время грозы в Небраске.

Источник: Space