Новости Новости 26.03.2024 в 17:18 comment views icon

Надо больше детей: показатели рождаемости в мире снизились вдвое за 60 лет

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Еще в 1950 годах коэффициент рождаемости (среднее количество детей, рожденных женщиной в течение жизни) составлял 4,84 — однако к 2021 году снизился более чем вдвое до 2.23. В новом исследовании, на которое ссылается CNBC, прогнозируется, что в последующие десятилетия он достигнет показателя на уровне 1,5.

«То, что мы переживаем сейчас — это то, чего мы раньше не видели в истории человечества. Широкомасштабный, межнациональный, межкультурный сдвиг в сторону того, чтобы отдавать предпочтение меньшим семьям», — говорит демограф Дженнифер Д. Скюбба.

Авторы исследования рассматривают много причин демографического кризиса, и среди них: расширение возможностей для женщин в образовании и трудоустройстве, а также лучший доступ к контрацепции, изменение ценностей в отношении гендерного равенства и самореализации. Большие расходы на воспитание детей и предполагаемый риск их смерти — также среди сдерживающих факторов.

Между тем прогнозируемый коэффициент рождаемости и близко не дотягивает до уровня воспроизводства населения — в 2,1 ребенка на женщину (именно столько необходимо для поддержания стабильной численности населения стран). В 2021 году 46% стран имели уровень рождаемости ниже уровня воспроизводства — по прогнозам, к 2100 году это число возрастет до критических 97%.

Предварительный анализ Института измерения показателей и оценки здоровья (IHME) 2022 года предполагал, что население мира достигнет пиковых 9,7 млрд в 2064 году, а в 2100 году снизится до 8,8 млрд. Между тем прогноз ООН 2022 года говорил о пике в 10,4 млрд в 2080 годах.

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«Демографически разделенный мир»

Исследование предполагает, что доля живорожденных в регионах с низким уровнем дохода в мире увеличится почти вдвое с 18% в 2021 году до 35% в 2100 году. Только в Африке к югу от Сахары к 2100 году будет рождаться каждый второй ребенок на планете.

Такой сдвиг в распределении живорожденных создаст «демографически разделенный мир», где страны с высоким уровнем дохода будут сталкиваться с последствиями старения населения и сокращения рабочей силы, а регионы с низким уровнем дохода будут сохранять высокий уровень рождаемости, напрягая имеющиеся ресурсы.

Рождаемость в странах с высоким уровнем дохода

Страны с высоким уровнем дохода и резким падением уровня рождаемости почувствуют сдвиг в сторону старения населения, что повлечет нагрузку на национальное медицинское страхование, программы социального обеспечения и инфраструктуру здравоохранения. Согласно исследованию, им также придется бороться с нехваткой рабочей силы.

Исследователи предполагают, что этическая и эффективная политика, которая поощряет иммиграцию и трудовые инновации, например прогресс в искусственном интеллекте, может помочь уменьшить некоторые экономические последствия этого демографического сдвига.

Анализ также охватывал эффективность политики стран, направленной на повышение рождаемости — например субсидии по уходу за детьми, увеличенный отпуск по уходу за ребенком и налоговые льготы. Прогнозы показывают, что эффект составит не более 0,2 дополнительных живорожденных на женщину.

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«Существует реальная угроза в том, что некоторые правительства пытаются давить на женщин, чтобы они рожали больше детей», — говорит доктор Кристофер Мюррей, старший автор исследования и директор IHME. «Очень легко перейти от поощрения женщин к принуждению».

Рождаемость в странах с низким уровнем дохода

С другой стороны, увеличение живорождения в странах с низким уровнем дохода будет угрожать безопасности продовольствия, воды и других ресурсов и еще больше усложнит уровень детской смертности, политической нестабильности и проблем с безопасностью.

Согласно исследованию, в Африке к югу от Сахары лучший доступ к образованию для женщин и общий доступ к контрацепции приведет к общему коэффициенту рождаемости примерно в 2,3 в 2050 году — по сравнению с 2,7 в базовом сценарии.

Что в Украине?

По данным Опендатабот в 2023 году в Украине родилось 187 387 детей — почти на треть меньше, чем до начала полномасштабного вторжения (в 2021 году родилось 273 772 младенца).

Треба більше дітей: показники народжуваності у світі знизилися вдвічі за 60 років

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в начале марта заявил о критической демографической ситуации в Украине, которая только ухудшается из-за войны. По его словам, чтобы решить эту проблему, каждая украинская семья должна иметь как минимум троих детей.

Треба більше дітей: показники народжуваності у світі знизилися вдвічі за 60 років

В Раде тем временем рассматривают законопроект, который предусматривает увеличение выплат за ребенка с существующих 41 тыс. грн до 384 тыс. грн. Шмыгаль отметил, что деньги для этого планируют привлекать из-за рубежа.

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