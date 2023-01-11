Численность населения мира по странам и прогноз изменений в топ-50 к 2050 году — в одной картинке

Каждую минуту в мире рождается в среднем 250 детей, а это более 130 миллионов новых людей ежегодно. Неудивительно, что население, которое сейчас составляет колоссальные 8 миллиардов, с середины 20 века выросло более чем в три раза.

Помогаем Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

Предлагаем рассмотреть инфографику Visual Capitalist, созданную на основе данных ООН за декабрь 2022 года и прогнозов Французского института демографических исследований (INED), чтобы показать разницу в росте и падении населения мира к 2050 году.

Страны с наибольшим количеством населения: 2022 VS 2050

Азиатские страны Индия и Китай уже сотни лет возглавляют рейтинги самых густонаселенных стран мира. Китай занимает первое место в этом списке, но ожидается, что Индия опередит его до конца 2023 года, и в конце концов достигнет 1,67 миллиарда человек в 2050 году.

Курс WOMEN IN LEADERSHIP Дізнайтеся, як утримувати work-life-баланс, від топменеджерки з досвідом в NPR, Microsoft, IBM та Amazon Alexa. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

США, Нигерия, Пакистан и Индонезия — следующие по численности населения страны в 2022 году и ожидается, что они будут удерживать эти места до 2050 года. Однако для того, чтобы обогнать первых двух лидеров, этим странам придется пройти долгий путь, поскольку даже их совокупное население не достигает половины от общего числа проживающих в Индии и Китае людей.

По оценкам население Нигерии к 2050 году вырастет до 375 миллионов и почти сравнится с населением США. В 2022 году население африканской страны составляло всего около 219 миллионов. Ожидаемый рост показателей обусловлен высоким уровнем рождаемости, бурной экономикой и, как следствие, миграцией из сельской местности в город.

Страны, в которых уменьшается количество населения

В то время как во многих странах в последующие три десятилетия будет наблюдаться рост населения, ожидается, что в других странах, таких как Китай, произойдет обратное.

Ожидается, что население ряда стран мира сократится в течение следующих 30 лет. И главная причина этого: очень низкая рождаемость.

В Южной Корее, у которой самый низкий уровень рождаемости в мире, ожидается резкое сокращение населения почти на 12%, и к 2050 году оно упадет до 46 миллионов.

Подобное изменение мировых демографических тенденций может создать проблемы для экономик во всем мире, например, нехватку рабочей силы, старение населения и увеличение финансовой нагрузки для молодых поколений.