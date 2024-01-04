Накануне CES Dell представила изогнутый 40-дюймовый 5K-монитор с «пятизвездочным комфортом для глаз»

За несколько дней до начала выставки CES 2024, Dell анонсировала UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub Monitor. Эта модель является «первым 40-дюймовым 5K-монитором, сертифицированным по пятизвездочному комфорту для глаз».

Пятизвездочный комфорт для глаз – это новый отраслевой стандарт, разработанный TUV Rheinland. Его цель – выделить дисплеи, помогающие уменьшить признаки усталости глаз. Dell утверждает, что она сделала три вещи, чтобы добиться этой сертификации для новейших мониторов UltraSharp. Во-первых, она удвоила частоту обновления до 120 Гц. Кроме того, в мониторах установлен датчик освещенности, позволяющий автоматически регулировать яркость и цветовую температуру экрана в соответствии с условиями освещения. Dell ссылается на исследования, показывающие, что это может помочь снизить частоту признаков усталости глаз на 17%.

И последнее, но не менее важное: Dell заявляет, что модернизировала технологию ComfortView Plus с помощью усовершенствованной светодиодной подсветки, чтобы уменьшить влияние синего света с 50% до менее 35%. Это также может помочь снизить признаки усталости глаз, передает Engadget.

Ничто из этого не должно снизить производительность монитора. Dell заявляет, что UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub обеспечивает 99% цветового пространства DCI-P3/Display P3 и 1,07 миллиарда цветов. Он сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 600, работает по технологии IPS Black Panel и коэффициенту контрастности 2000:1.

Относительно вариантов подключения есть поддержка Thunderbolt 4 с мощностью до 140 Вт. Порт Ethernet обеспечивает скорость до 2,5 Гбит/с, есть также порты HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1. Dell отмечает, что выдвижные порты USB-A и USB-C на передней панели облегчат подключение и зарядку устройств.

Если 40-дюймовая модель слишком велика, предлагают рассмотреть 34-дюймовый вариант от Dell. Монитор UltraSharp 34 Curved Thunderbolt Hub также имеет пятизвездочный сертификат TUV Rheinland по комфорту для глаз, технологию IPS Black и подключение Thunderbolt 4. Однако это не 5K-монитор, его разрешение WQHD 2,560×1,440.

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