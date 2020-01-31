Налоговая служба запустила пилотный онлайн-сервис проверки акцизных марок (с инициативой Дубилета он не связан)

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Только на прошлой неделе Дмитрий Дубилет рассказывал о новой системе электронных акцизных марок, а сегодня Государственная налоговая служба объявила о запуске отдельного пилотного электронного сервиса для проверки подлинности акцизных марок.

Сервис является частью действующего электронного кабинета налогоплательщика и доступен по этому адресу. Чтобы выполнить проверку, необходимо указать вид, серию и номер марки.

С его помощью можно определить, когда была выдана акцизная марка, а также компанию, которая ее получила.

«Новый электронный сервис позволит не только проверять легальность происхождения алкогольных напитков и табачных изделий, но и дает возможность осуществлять общественный контроль за оборотом подакцизных товаров», — говорится в сообщении ГНС.

Еще раз для ясности: этот сервис не относится к инициативе Дубилета, которая предполагает автоматическую проверку на кассах супермаркетов путем сканирования наносимого на каждую марку штрих кода.

Источник: ГНС