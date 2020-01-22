Дмитрий Дубилет предлагает внедрить систему электронных акцизных марок… и наносить дополнительный код на бумажные марки





Министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет рассказал об очередном электронном новшестве. На этот раз речь идёт об электронных акцизных марках.

Как заявляет Дмитрий Дубилет, разработкой этого проекта он и его команда занимаются с осени прошлого года. И вот совсем недавно было найдено решение, которое позволит наконец этот проект реализовать, сэкономив при этом немало денег.

«И вот, кажется, мы нашли решение, которое сэкономит бизнеса и государству много денег и времени», — пишет министр на своей странице в Facebook.

Как отмечает Дмитрий Дубилет, проблема с обычными бумажными акцизными марками (которые клеятся на алкогольную и другую подакцизную продукцию и свидетельствуют об уплате налога) заключается в том, что их массово подделывают. По словам чиновника, около половины алкоголя в Украине продаётся «в чёрную», что приводит к недополучению денег в бюджет в сумме 5-10 млрд грн в год.

Многие страны пошли путём внедрения так называемых электронных акцизных марок. Такая система позволяет отслеживать продукцию в электронной форме с момента производства до момента продажи. В Украине также предпринимались попытки запустить подобную систему. Но лишь сейчас найдено решение, которое сможет удовлетворить всех и не потребует колоссальных инвестиций.

«И вот, что меня мучило с этим проектом. С одной стороны, если правильно внедрить эту систему, будет реальная польза. С другой стороны, это решение потребовало бы больших затрат со стороны государства и, что еще хуже, со стороны бизнеса. К тому же, на её внедрения ушли бы годы. Особенно меня смущало, что специальное оборудование потребовалось бы ставить в магазинах. Предполагалось, что всем супермаркетам и ларькам надо будет купить отдельные сканирующие устройства», — пишет Дмитрий Дублилет.

Предлагаемая министром идея заключается в том, чтобы наносить на обычные бумажные акцизные марки дополнительный штрих-код, который считывается стандартными для магазинов устройствами. Информацию об этих штрих-кодах не нужно будет передавать в отдельную систему, а лишь сканировать в кассовый чек, как обычный товар.

«Получается, что эта система не будет требовать от бизнеса нового оборудования. А государству не нужно будет создавать отдельную IT-систему, а будет достаточно правильно работать с информацией, которая передается в кассовые чеки. Таким образом, у нас достаточно быстро может заработать система, которая «активирует» и «деактивирует» акцизные марки», — уточняет Дмитрий Дублет.

Предполагается, что такой подход позволит создать простое мобильное приложение (или чат-бот), которым работники налоговой службы и граждане смогут сканировать акцизные марки и проверять их достоверность. Правда, внедрение такой системы потребует дополнительного сканирования товара, что может замедлить обслуживание на кассах магазинов.

Перед полноценным внедрением такой системы будет запущен пилотный проект, но Дмитрий Дубилет не уточняет, когда это может произойти.

Источник: Facebook