Nanogram Messenger добавляет полную функциональность Telegram смарт-часам Apple Watch

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В App Store для Apple Watch появилось новое приложение Nanogram Messenger. Оно должно стать достойной альтернативой официальному клиенту Telegram, функциональность которого оставляет желать лучшего. В частности, Telegram для Apple Watch не способен работать самостоятельно. Даже если у вас смарт-часы с LTE, клиенту все равно необходимо сопряжение со смартфоном.

Nanogram, в свою очередь, добавляет полную функциональность Telegram на Apple Watch. Приложение позволяет просматривать сообщения и отвечать на них, при этом вовсе не обязательно, чтобы iPhone был рядом.

Nanogram также имеет поддержку FlickType — клавиатуры с жестовым вводом, которая разработана специально для Apple Watch. Она позволяет гораздо удобнее набирать текст на небольшом дисплее смарт-часов при помощи свайпов.

Загрузить Nanogram Messenger можно бесплатно в App Store для Apple Watch.

Источник: 9to5mac