НБУ показал обновленные купюры 50 и 200 гривен с усиленной защитой и объявил о замене купюр 5 и 10 гривен монетами

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Национальный банк Украины (НБУ) продолжает упорядочивание банкнотно-монетный ряд гривны. Недавно регулятор ввел в обращение новую купюру наивысшего номинала 1000 гривен и теперь готовится к финальному этапу реформы, стартовавшей в 2014 году — завершить номинальный ряд усовершенствованными банкнотами 50 и 200 гривен, и ввести в обращение монеты номиналом 5 и 10 гривен на замену банкнотам.

Итак, обновленные купюры номиналом 50 гривен поступят в свободное обращение 20 декабря 2019, а купюры номиналом 200 гривен — 25 февраля 2020 года. Как видно, дизайн обновленных купюр 50 и 200 гривен наследует банкноты нового поколения гривны номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен, уже введенные в обращение. Основные изображения старых банкнот 50 и 200 гривен предыдущих образцов, введенных в 2004 и 2007 годах соответственно, не изменились. Сохранились также размеры и цветовая гамма.

Главным и единственным отличием обновленных купюр 50 и 200 гривен является улучшенная система защитных элементов. Собственно, именно усиленной защитой и обусловлена необходимость обновления. Как и другие новые купюры актуального номинального ряда гривны, обновленные купюры 50 и 200 гривен получили новые полиграфические элементы защиты:

«Оконная» защитная лента — частично введённая в толщу бумаги полимерная лента, имеет соответствующий цвет (пурпурный) и ярко выраженный комбинированный оптический эффект смены цвета. Лента содержит цифровое изображение номинала банкноты и трезубца — малого государственного герба Украины. При изменении угла наклона банкноты наблюдается кинематический эффект — меняется направление движения фонового изображения ленты;

оптический элемент SPARK с кинематическим эффектом. При изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются постепенные переходы цветов (от золотистого цвета к нефритовому).

Среди других изменений — повышенная рельефность элементов печати (в частности, элемента для людей с нарушениями зрения), улучшенная ультрафиолетовая и инфракрасная защита, серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.

Важно отметить, что обменивать банкноты номиналами 5, 10, 50 и 200 гривен старого образца на обновленные банкноты и оборотные монеты не понадобиться — по мере изнашивания старые будут постепенно уничтожаться и заменяться новыми.

Одновременно НБУ объявил о постепенной замене банкнот номиналом 5 и 10 гривен монетами аналогичных номиналов, которая, как сообщается, позволит экономить более 1 млрд. Как отмечают в НБУ, банкноты меньших номиналов быстро изнашиваются — в среднем за один-два года, тогда как монеты могут находиться в обращении 20-25 лет, да и в целом обращение монет требует от государства значительно меньших усилий и средств.

Напомним, 1 октября НБУ начал выводить из оборота мелкие монеты 1, 2 и 5 копеек, а также прекратил выпуск и начал изымать из обращения монеты 25 коп. Как мы уже неоднократно отмечали ранее, в конечном итоге линейка сократится с 17 до 12 номиналов: 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен). Как отмечают в НБУ, соотношение шести банкнот до шести монет гривны в обращении является не только удобным для осуществления расчетов и удовлетворяет потребности украинской экономики в наличных деньгах, но и соответствует практике ведущих центральных банков.

В ближайшее время должна начаться подготовка к работе над дизайном следующего поколения гривны. Какой она будет, пока можно только гадать.

Источник: НБУ