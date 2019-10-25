Первая партия новых банкнот номиналом 1000 гривен введена в обращение





Как и планировалось, 25 октября Национальный банк Украины выпустил в обращение банкноту номиналом 1000 гривен. На сегодняшний день это самый высокий номинал национальной валюты.

Размер первой партии напечатанных банкнот нового номинала — 5 млн штук. НБУ распределит первую партию по региональным отделениям, после чего купюры 1000 гривен попадут в свободное обращение.

Несмотря на скандал с обвинениями в использовании пиратских шрифтов и спорный дизайн, с момента презентации купюры в июле ничего не изменилось. По размеру банкнота номиналом 1000 гривен будет отличаться от банкнот других номиналов, ее размеры — 75 на 160 мм. На этот спорный шаг создатели пошли, чтобы было проще распознавать самую крупную купюру. Выделяется она и цветовой схемой и дизайном. Основным цветом является светлый голубой оттенок, с лицевой стороны изображен портрет Владимира Вернадского, а на обороте — Президиум Национальной академии наук Украины. Более подробно об особенностях дизайна и уровнях защиты мы рассказывали в июньской новости.

Введение купюры 1000 гривен и недавнее выведение из оборота мелких монет 1, 2 и 5 копеек являются частью изменений в рамках политики НБУ по оптимизации банкнотно-монетного ряда гривны. В конечном итоге линейка сократится с 17 до 12 номиналов, что не только упростит линейку, но и позволит немало сэкономить на транспортировке и хранении банкнот.

До конца года в обращение должны поступить монеты номиналом 5 гривен, а в 2020 году —номиналом 10 гривен. В ближайших планах НБУ — завершить номинальный ряд усовершенствованными банкнотами 50 и 200 гривен. Также НБУ уже начала подготовку к работе над дизайном следующего поколения гривны.

Источник: НБУ и Громадське