С завтрашнего дня мелкие монеты номиналом 1, 2 и 5 коп. не будут приниматься для оплаты, но еще три года их можно будет обменять в банках





Завтра, 1 октября, вступает в действие распоряжение НБУ о выведении монет номиналом 1, 2 и 5 из обращения. То есть, завтра монеты этих номиналов превратятся в тыкву утратят статус платежного средства и не будут приниматься для расчетов в магазинах и прочих заведениях. НБУ анонсировал изменения еще летом и неоднократно напоминал о приближении этой даты, так что едва ли это событие стало сюрпризом для кого-либо.

Разумеется, изменение не вступит в силу моментально, монеты будут изыматься из обращения постепенно. В течение первого года, то есть до 30 сентября 2020 года, их можно будет обменять на монеты и банкноты актуальных номиналов во всех украинских банках. Еще в течение двух лет (до 30 сентября 2022 года) их будут принимать на обмен в отделениях Национального банка и уполномоченных банков (Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзенбанк Аваль).

Также с 1 октября в Украине начнут постепенно выводить из обращения монеты номиналом 25 копеек: их по-прежнему будут принимать для оплаты в магазинах, но параллельно банки будут изымать их из оборота. После вывода из обращения монеты будут изымать и переплавлять их для изготовления монет других номиналов.

Напомним, решение о выводе монеты номиналом 1, 2 и 5 коп было принято НБУ 25 июня в рамках оптимизации банкнотно-монетный ряд гривны, в конечном итоге линейка сократится с 17 до 12 номиналов. Тогда же НБУ представил новую купюру номиналом 1000 гривен, которая, несмотря на скандал в связи с использованием пиратских шрифтов, поступит в обращение с 25 октября 2019 года. Отказ от монет 1, 2 и 5 коп., как ожидается, позволит экономить более 90 млн грн, которые ежегодно тратились на чеканку этих монет, а банкноты номиналом 1000 гривен позволит экономить на транспортировке и хранении банкнот.

Источник: НБУ