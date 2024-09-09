Новости Украина 09.09.2024 в 14:20 comment views icon

НБУ установит лимит в ₴100 000 на покупку «предметов роскоши» для валютных карт за рубежом

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Катерина Даньшина

Автор новостей

НБУ установит лимит в ₴100 000 на покупку «предметов роскоши» для валютных карт за рубежом

Национальный банк Украины с 10 октября введет лимиты на операции по валютным картам за рубежом.

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  • Речь идет в частности об ограничении в 100 000 гривен в эквиваленте на операции с кодами торговца 5094 (драгоценные камни, металлы и ювелирные изделия), 5944 (часы, ювелирные изделия и изделия из серебра) и 5972 (магазины монет и марок).
  • И об ограничении в 500 000 гривен в эквиваленте на операции с кодом торговца 6513 (агенты и менеджеры по недвижимости). Операции с таким кодом используются для уплаты комиссии за управление, оплату за проживание и связанных с этим комиссий.

Нацбанк отмечает, что лимит в 500 000 гривен «учитывает потребности украинцев, находящихся за пределами Украины или путешествующих за рубежом, и удовлетворяет потребности 98% клиентов банков, осуществляющих указанные операции».

«Лимит позволит предотвратить попытки обходить установленные НБУ ограничения на соответствующие операции и избежать оттока капитала из Украины в значительных объемах», — говорится в заявлении НБУ.

Напомним, что ранее НБУ анонсировал ограничение в 150 000 гривен на P2P-переводы с 1 октября. Лимит временный и введен только на исходящие переводы (с исключениями для волонтеров).

В качестве альтернативы сейчас рассматривают лимит, который будет формироваться в соответствии с уровнем доходов, указанным клиентом в анкете при регистрации.

«В соответствии с уровнем доходов»: НБУ предлагает новый ориентир для лимита на P2P-переводы

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