НБУ: За 9 месяцев текущего года через системы перевода средств в Украине было переведено $5,3 млрд, из-за границы — $1,7 млрд, за границу — $275 млн [инфографика]





Национальный банк Украины сообщил, что за девять месяцев 2019 года через системы перевода средств в пределах страны было переведено почти 140 млрд грн или $5,3 млрд в эквиваленте. Это более чем на треть (35%) выше показателей аналогичного периода 2018 года.

Преобладающий объем внутригосударственных переводов (89%) традиционно приходится на системы, созданные небанковскими учреждениями. Наибольший объем переводов в пределах Украины (более 67%) осуществили две системы перевода средств — FORPOST («ПОСТ ФИНАНС») и «Почтовый перевод» («Укрпочта»).

С начала 2019 года через системы перевода средств в Украину поступило более $1,7 млрд в эквиваленте (данные не включают информацию о переводах, осуществленных через банки, карточные платежные системы и почтовые отделения), что на 4% меньше, чем за 9 месяцев 2018 года. В то же время за пределы Украины было переведено $275 млн в эквиваленте, таким образом объем денежных переводов в Украину в 6,1 раза превысил сумму средств, отправленных за пределы страны.

В целом, в течение 9 месяцев 2019 года в Украине трансграничные переводы фактически осуществляли 9 систем перевода средств, из них 2 созданы резидентами и 7 — нерезидентами (4 системы из США, по 1 системе — из Грузии, Канады, Азербайджана). Больше всего средств перечислено из США и Израиля. Лидерство по объемам трансграничных переводов сохраняют системы перевода средств — резиденты США.

Источник: НБУ