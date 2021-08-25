



Національний банк України повідомив, що загальна кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за перше півріччя 2021 року становила 3 598,3 млн шт., а їхня сума – 2 305,9 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість та сума зазначених операцій зросли на третину (31,2% та 29,2% відповідно ).

У першому півріччі 2021 року безготівкові операції впевнено переважали серед усіх операцій з платіжними картками за кількістю та сумою. Так, дев’ять із десяти операцій були безготівковими (майже 90% від загальної кількості операцій з платіжними картками). Частка безготівкових операцій за сумою становила 60,6% від усіх операцій із картками. Торік за підсумками аналогічного періоду ці показники становили 86,1% та 55,1% відповідно.

Загалом у січні – червні 2021 року порівняно з першим півріччям минулого року кількість безготівкових операцій із використанням платіжних карток збільшилася на третину (36%) і становила 3 220 млн шт., а сума зросла на 42% та досягла 1 398,2 млрд грн.

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їх видами свідчить, що у січні – червні 2021 року, як і раніше, найбільше операцій із використанням карток припадало:

за кількістю – на розрахунки в торговельних мережах – 51% (або 1 642 млн шт.),

за сумою – на перекази з картки на картку – 43% (або 604 млрд грн).

Середній чек однієї операції в торговельній мережі у першому півріччі 2021 року становив 231 грн (рік тому – 223 грн), а операції з переказу з картки на картку – 1 441 грн (рік тому – 1 420 грн).

Також у першому півріччі цього року середня сума операції в мережі Інтернет з оплати товарів та послуг становила 404 грн. Приблизно чверть від кількості та суми всіх безготівкових операцій з платіжною карткою цьогоріч здійснювалася в мережі Інтернет для оплати товарів і послуг (26% та 24% відповідно). Це майже 338,7 млрд гривень за січень – червень 2021 року.

За останні пів року загальна кількість платіжних карток в Україні зросла на 4% та становила 76 млн шт. Із них 54,3% (41,3 млн шт.) використовувалися в червні 2021 року для здійснення видаткових операцій.

Кількість безконтактних карток, які в червні використовували для здійснення операцій, сягнула майже 15,1 млн шт. Приблизно кожна десята активна в червні платіжна картка – токенізована. Їхня кількість становить 4,8 млн. штук. Це в 1,7 раза більше, ніж рік тому.

Відповідно менше третини операцій у торговельних pos-терміналах за сумою та за кількістю здійснювалася з фізичним зчитуванням даних із носія картки (29,4%). Решта дві третини операцій – це безконтактні операції (операції з безконтактною карткою або за допомогою смартфонів та інших гаджетів). У першому півріччі 2021 року їхня сума становила майже 268 млрд грн.

За рік інфраструктура для здійснення безготівкових розрахунків суттєво розширилася. Кількість пунктів продажу, які приймають платіжні картки, зросла на 20% – до 356 тисяч, якщо порівнювати з першим півріччям торік.

Також майже на 20% за рік зросла мережа торговельних pos-терміналів в Україні – до 406,4 тис. (у першому півріччі 2020 року – 340,6 тис.). Із них близько 90% торговельних платіжних терміналів забезпечують можливість здійснення безконтактної оплати.

Кількість платіжних терміналів (контактних та безконтактних) у розрахунку на 1 млн постійного населення України** станом на 01 липня 2021 року становила близько 10 тис. шт. (рік тому, 01 липня 2020 року – 8,5 тис. шт. на 1 млн населення).

Джерело: НБУ