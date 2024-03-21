NDA все больше, особенно у джунов: айтишники ищут объяснение количеству соглашений о неразглашенииии

Айтивцы в LinkedIn обратили внимание на довольно актуальную тему: в последнее время все больше можно увидеть в профайлах кандидатов опыта работу в компаниях с NDA.

И, как первым обратил внимание QA-Evangelist Олекса Машиць, в большей степени это касается джунов.

«Иногда можно увидеть в профилях LinkedIn, что место работы указано как NDA. Интересно, что максимальное количество такого наблюдается у новичков, где под NDA указана первая работа, а иногда даже несколько. Стоит ли говорить, что такое вызывает, мягко говоря, подозрение? Конечно, все может быть, на принципе «может быть» и построен этот подход. Но…», — написал Мащиць в своем LinkedIn.

Иногда даже компания запрещает указывать и ее название.

«Другой вопрос, когда речь идет о конкретных проектах или технологиях, они часто под NDA, здесь все логично. Но что это за нашествие компаний, которые запрещают новичкам указывать имя компании? Тренд на наем людей без опыта секретными организациями мин. обороны или разведки?», — спрашивает айтишник.

Highload собрал разнообразные объяснения ситуации, которые пришли в голову айтишникам.

Системний гейм дизайнер. Це курс, де ти почнеш концептити ігри. Записатися

Как это объяснить?

Минимизация репутационных рисков

Все просто — работник, подписавший договор о неразглашении не сможет потом высказать публичные претензии к руководству компании. Компания, с другой стороны, получает определенный властный ресурс.

Работники сами хотят себе накрутить опыт

«Думаю бывают варианты когда не компании запрещают, а работник не хочет указывать компанию. А показать стаж хочется, вот и прячутся за NDA. Или если разошлись не на хорошей ноте, чтобы не могли спросить рекомендации с предыдущего места работы. Но это лишь предположение», — рассказала дизайнер Ольга Липецкая.

Проблемы с законодательством

Во многих случаях компании хотят избежать возможных проблем с законодательством. Это может касаться как и сферы деятельности компании (детинг, гемблинг и т.д.), так и официальности (типа «шарашкина контора»).

Некоторые разработчики даже рассказали, что до 2014 года в Украине «было много руснявых айти-галор». И возможно, вы имеете дело с одной из таких.

Мы не хотим снова маски-шоу «Мы не хотим снова маски-шоу»

«Не знаю по поводу новичков, но у меня это история про «вы ФОПы, а не сотрудники, мы не хотим снова маски-шоу, поэтому не указывайте название.» Ну и про то, что конкуренты могут переманить, тоже истории рассказывали для аргументации», — поделилась опытом Manual QA Анна Майсеенко.

Системний гейм дизайнер. Це курс, де ти почнеш концептити ігри. Записатися

Какая ответственность предусмотрена законом

Юристы Сергей Барбашин и Олег Чип в материале DOU отмечаютчто за разглашение коммерческой тайны предусмотрена ответственность на законодательном уровне. Например, за разглашение коммерческой тайны/конфиденциальной информации может быть наложенный административный штраф в размере от 153 до 306 гривен(ч. 3 ст. 164-3 КУоАП). Если нарушение нанесло существенный ущерб, тоопределённый уголовная ответственность в виде штрафа от 17 000 до 51 000 гривен(ст. 232 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, существуют общие положения вГражданском кодексе Украины(ст. 22, 624-625) иХозяйственном кодексе Украины(ст. 224-226) относительно взыскания убытков. Эти нормы определяют, что убытками могут быть расходы, вызванные неправомерными действиями контрагента, неполученная прибыль (упущенная выгода), которые правонарушитель должен возместить.

Кроме этого в ЗУ«О защите от недобросовестной конкуренции» О защите от недобросовестной конкуренции»(раздел 4) неправомерный сбор, разглашение, склонение к разглашению, использование коммерческой тайны рассматривают как случаи недобросовестной конкуренции.

«Однако эти обстоятельства сложно доказывать. Тогда доказательствами могут служить сведения о расторжении коммерческого договора, факт применения штрафных санкций к владельцу сведений и тому подобное. Кроме того, надо доказать, что такие обстоятельства произошли в результате разглашения», — объясняют юристы.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!