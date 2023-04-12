Небо над Украиной откроют сразу после завершения военных действий и победы — Украерорух

Вчера в УАнете активно распространяли оценку Евроконтроля (Европейская организация по безопасности аэронавигации, объединяющая 41 страну и занимающаяся поддержкой Европейской авиации во всех ее аспектах) относительно ограничения полетов над Украиной вплоть до 2029 года, запустившей жаркие дискуссии в соцсетях. В ответ Украэрорух выступило с собственным заявлением — разъяснением особенностей подготовки прогнозов и перспектив открытия украинского неба.

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Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины заявляет, что воздушное пространство будет открыто сразу после завершения военных действий и победы Украины.

Подразделение STATFOR Евроконтроля дважды в год выдает/обновляет 7-летние прогнозы воздушного движения по всем странам-членам организации и в целом по Европейскому региону. Они используются странами-членами для ежегодного расчета ставок платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию. Свежий прогноз Евроконтроля базируется на текущей ситуации в авиационной отрасли и конфигурации маршрутов, а именно: закрытие воздушного пространства Украины для гражданских полетов из-за военных действий, существенные ограничения полетов в воздушном пространстве Молдовы (также из соображений безопасности), России и Беларуси (санкционные запреты), существенное уменьшение полетов в Польше, Балтийских, Скандинавских странах и соответствующее увеличение интенсивности полетов в юго-восточной части Европы (с целью облета закрытых зон) и т.д. Эти факторы считаются действующими до конца горизонта планирования, то есть до 2029 года,

Украэрорух в свою очередь отмечает, что Евроконтроль не генерирует и не использует военные прогнозы/аналитику/предположения для создания своих прогнозов. Эта оценка также не учитывает другие факторы неопределенности, как в частности: непрогнозируемую экономическую турбулентность, эскалацию геополитической напряженности, другие непредсказуемые события, которые могут оказать негативное влияние на развитие авиации.

Учитывая военную агрессию российской федерации на территории Украины, специалисты Евроконтроля на основе имеющихся входных данных сделали предположение до конца горизонта планирования — то есть до 2029 года. Однако с появлением новых объективных факторов, как завершение войны и переформатирование сети маршрутов, прогноз Евроконтроля будет обновлен с использованием новых данных.

Несмотря на обстоятельства форс-мажора, вызванные военной агрессией российской федерации, Украина полноценно готовится к возобновлению полетов гражданской авиации в своем воздушном пространстве. Совместно с Евроконтролем разработан План мероприятий по восстановлению аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве Украины, являющийся неотъемлемой частью государственных программ восстановления транспортного сектора и экономики Украины. Он включает полный спектр необходимых составляющих процесса: восстановление инфраструктуры, операционные процедуры, авиационную безопасность, подготовку персонала, сертификацию, взаимодействие с международными партнерами, финансирование и т.д. Поэтому верим в Победу и скорейшее возобновление полетов в мирном украинском небе!