Некоторые владельцы прошлогодних планшетов iPad Pro пожаловались на проблемы с экраном

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Некоторые пользователи планшетов iPad Pro с диагональю экрана 10,5 и 12,9 дюйма, выпущенных в 2017 году, начали жаловаться на специфическую проблему с экранами — неожиданно появившееся яркое пятно в нижней части прямо над кнопкой Home.

Как отмечает источник, первые жалобы на эту проблему начали поступать в апреле 2018 года, но если тогда это были единичные случаи, то сейчас количество таких сообщений заметно увеличилось.

Суть проблемы лучше всего видна на фотографии выше, предоставленной одним из читателей MacRumors. Он пишет, что диаметр пятна с нечеткими краями, которое подсвечивается ярче, чем остальная часть экрана, составляет около 2,5 см. Владелец пишет, что все время максимально бережно обращался с устройством, ни разу не ронял, и постоянно носил в чехле.

С чем конкретно связана проблема неравномерной подсветки экрана неясно, но она явно аппаратная.

Журналисты MacRumors, у которых в распоряжении есть 10,5-дюймовая версия iPad Pro, столкнулись с той же проблемой.

Некоторым пользователям, обратившимся в официальный сервис, удалось без проблем по гарантии заменить проблемные планшеты на новые экземпляры. Но другим повезло меньше. В случае истечения обычной годовой гарантии или отсутствия расширенной гарантии AppleCare+ компания Apple требует за замену экрана $449 и $599 в зависимости от версии.

Компания Apple пока публично не комментировала ситуацию, так что пока неясно, будет ли специальная сервисная программа по замене таких планшетов, либо же производитель снова скажет, что «это норма». Да, учитывая, что проблема проявляется со временем, нельзя быть полностью уверенным, что в будущем такие же пятна не появятся на экранах новых iPad Pro 2018 года.

Источник: MacRumors