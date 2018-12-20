Apple признала, что некоторые iPad Pro могут поставляться слегка погнутыми. И сказала, что «это нормально»

В прошлом месяце известный блогер JerryRigEverything наглядно продемонстрировал, что новый планшет Apple iPad Pro не имеет никакого запаса прочности — небольшого усилия достаточно, чтобы переломить устройство пополам. Да, тот же Microsoft Surface Pro 6 и другие в плане прочности недалеко ушли от iPad Pro и недостаточно высокая прочность — это, по сути, плата за компактные размеры и малый вес современных мобильных устройств. И все бы ничего, но вскоре после начала продаж планшетов Apple iPad Pro пользователи начали жаловаться, что корпус устройства деформируется даже при обычных сценариях использования, а иногда планшет поставляется погнутым прямо из коробки (фото ниже). Уже тогда многие заговорили о зловещем повторении «бендгейта», скандала, разразившегося вскоре после выхода iPhone 6 и 6 Plus в 2014 году (недавняя утечка внутренних документов подтвердила, что Apple осознавала риски). И вот сейчас Apple официально прокомментировала ситуацию.

В сообщении изданию Verge представители Apple признали тот факт, что некоторые планшеты iPad Pro 2018 года поставляются с «очень небольшим» изгибом алюминиевого корпуса. Но при этом производитель отказался признать таковые экземпляры бракованными. Согласно официальной позиции производителя, подобные незначительные деформации — вовсе не брак, а естественное явление, обусловленное особенностями производственного процесса. То есть, да, «не баг, а фича», а точнее, «не брак, а норма».

Как пояснили в Apple, небольшая деформация появляется в результате процесса охлаждения металлических и пластиковых компонентов планшета. Производитель особо подчеркивает, что на функциональности устройства это никак не отражается, заверяя, что по мере использования больше планшет гнуться не будет.

Еще раз — производитель считает этот незначительный изгиб нормой, поэтому никаких программ по замене запускать не планирует. Устроит ли такое обьяснение самих пользователей или же скоро ждать новых исков против Apple, покажет время.

Нам же остается добавить, что в США базовая 11-дюймовая версия планшета стоит от $799, а топовая 12,9-дюймовая с 1 ТБ памяти и поддержкой LTE оценивается в $1899. В Украине младшая модель Apple iPad Pro 11 стоит от 26 999 грн, а старшая Apple iPad Pro 12,9 — от 33 999 грн.

Источник: The Verge