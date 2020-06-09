Немецкий разработчик аэротакси Lilium привлек еще $35 млн от инвестора Tesla и Airbnb при оценке в $1 млрд





Немецкий стартап Lilium, занимающийся разработкой беспилотных электрических аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой, отчитался о привлечении еще $35 млн инвестиций от венчурной фирмы Baillie Gifford в дополнение к $240 млн, о которых он сообщил в начале марта, когда большая часть мира начала ощущать влияние пандемии COVID-19. Об этом пишет TechCrunch.

Baillie Gifford — 112-летний шотландский венчурный фонд, который является вторым по величине акционером Tesla после основателя Илона Маска. По имеющимся данным, Baillie Gifford владеет 7,67% акций Tesla общей стоимостью $10,35 млрд. В мартовском раунде приняли участие нынешние инвесторы проекта, такие как Atomico, Freigeist Capital, LGT и Tencent, которые возглавили раунд.

Lilium была основана в 2015 году и суммарно привлекла уже более $376 млн. По данным источников TechCrunch, близких к компании, теперь оценка Lilium превышает $1 млрд.

Разработка перспективного электрического аэротакси-конвертоплана Lilium Jet ведется с 2017 года, а в октябре прошлого года был завершен первый этап летных испытаний, в рамках которого прототип аэротакси разогнали быстрее 100 километров в час.

Lilium Jet выполнен по схеме конвертоплана с двумя статичными крыльями и поворотными электрическими вентиляторами на них. Всего в аэротакси установлено 36 вентиляторов, из которых 12 расположены на переднем крыле, а 24 на заднем. По задумке создаталей, аэротакси сможет выполнять полеты на скорости до 300 километров в час, преодолевая около 300 километров на одном заряде аккумуляторов. Аэротакси рассчитано на пятетырех человек: четыре места для пассажиров и одно — для пилота. Lilium по-прежнему планирует развернуть коммерческий сервис аэротакси в Германии с 2025 года.

Источник: TechCrunch и The Verge