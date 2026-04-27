banner
Новости Технологии 27.04.2026

Впервые в Европе: британское eVTOL-такси VX4 освоило самый сложный маневр

author avatar

Шадрін Андрій

Редактор та автор новин

Вперше в Європі: британське eVTOL-таксі VX4 освоїло найскладніший маневр — всі тести пройдено

Британская компания Vertical Aerospace стала первой в Европе, кто выполнил полный пилотируемый переходный полет электрического (eVTOL) аэротакси: аппарат взлетел вертикально, перешел в крейсерский режим как обычный самолет — и вернулся обратно.


Теперь компания готовится поднять в воздух третий прототип, принципиально отличный от предыдущих. На аэродроме Cotswold в Глостершире главный летчик-испытатель Саймон Дэвис поднял прототип VX4 в вертикальный взлет, затем наклонил четыре передних винта вперед — и аппарат перешел в горизонтальный крейсерский режим на крыльях.

После этого последовательность повторилась в обратном порядке: аппарат снова завис и вертикально приземлился на ту же площадку. Этот маневр — так называемое двустороннее перемещение — считается самым сложным техническим вызовом в разработке eVTOL. В мире его до этого удалось выполнить только американской Joby Aviation, и ни разу — за пределами США.

Valo от Vertical Aerospace — запланированный коммерческий eVTOL-самолет компании и преемник прототипа VX4 / Image: Vertical Aerospace

Принципиальное отличие от конкурентов — не только сам факт полета, а условия, в которых он проводился. Большинство разработчиков eVTOL летают по исследовательским лицензиям, и собранные ими данные не засчитываются в сертификационный процесс. Vertical с 2023 года проводит каждое испытание под наблюдением британского регулятора CAA в рамках официального сертификационного пути.

«Это самая важная техническая веха в нашей истории. Полный пилотируемый переход — самый сложный и самый ответственный вызов в разработке eVTOL, и мы достигли этого под более строгим регуляторным надзором, чем кто-либо в отрасли», — заявил генеральный директор компании Стюарт Симпсон.

Вслед за этим компания объявила: следующий — третий и последний — прототип VX4 готовится к первому полету.


«Мы готовимся поднять третий аппарат. Он немного отошел на второй план, пока мы проходили переходный полет. Теперь, когда это позади, мы запустим его», — сказал Дэвис, добавив, что первый вылет состоится «через дни или недели, а не месяцы».

Третий прототип отличается от двух предыдущих: после начального тестирования в полностью электрической конфигурации аппарат будет переоборудован для испытаний гибридно-электрической силовой установки.

Vertical Aerospace демонстрирует свой электрический самолет Valo на лондонской презентации компании / Image: Vertical Aerospace

Гибридный вариант будет работать на обычном авиатопливе в сочетании с электрическими батареями — в частности, используя электрический подъем во время взлета и посадки, а на маршруте переключаясь на двигатель внутреннего сгорания. По словам Симпсона, это дает дальность около 1850 км и грузоподъемность 1100 кг — «абсолютно трансформационные» характеристики, которые открывают, в частности, военный рынок.

«Закрытие этого финансового пакета позволяет нам развивать сильный операционный импульс, наглядно продемонстрированный успешным достижением полного пилотируемого двустороннего переходного полета», — сказал Симпсон.

Главный летчик-испытатель Дэвис, бывший пилот Королевского флота Великобритании, назвал апрельский полёт самым значительным моментом в своей карьере:

«Это определенно самое важное, что я сделал. Это было фантастически, просто невероятно».

Параллельно с летными успехами 20 апреля компания закрыла пакет финансирования на сумму до $850 млн от инвесторов Mudrick Capital и Yorkville Advisors. Средства пойдут на доведение коммерческого варианта — Valo — до сертификации CAA и EASA, которую Vertical планирует получить до конца 2028 года.

Интерьер электрического самолета Valo от Vertical Aerospace / Image: Vertical Aerospace

Valo рассчитан на четырех пассажиров, развивает скорость до 240 км/ч и имеет дальность до 160 км. На него уже есть около 1500 предварительных заказов от авиакомпаний, включая с American Airlines и Japan Airlines.

Відео: Vertical Aerospace тестує eVTOL-аеротаксі VX4 у вертикальному режимі на швидкості до 74 км/год

Спецпроекты
Новий конкурс авторів ITC.ua: напиши допис та виграй крутий електросамокат і техніку від Proove
Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0

Источник: Scientific American

Популярные новости

arrow left
arrow right
Рынок электромобилей в ЕС вырос на 13,9%: Tesla — в минусе, BYD прибавила 165%
Google тестирует изменения в результатах поиска, чтобы предоставить больше видимости сервисам конкурентов
Китай показал первый в мире 1,2-тонный eVTOL в "форме НЛО": дальность 1000 км и взлет без шума за 3 секунды
Маркетинг, который работает: Honor 600 победил iPhone 17 Pro и Galaxy S26 в необычном тесте аккумулятора
MC.today, The Page, ITC.ua, SPEKA и Highload запускают спецпроект о том, как отечественный бизнес выходит на мировые рынки
Nothing Phone 4a Pro прошел YouTube-тест на прочность "с отличием": есть лишь одна проблема
Аша Шарма о возвращении эксклюзивов на Xbox: "Решение с последствиями на десятилетия"
Samsung Galaxy Book 6 Edge с чипом Snapdragon X2 засветился в сети: 22 часа автономности и цена от €2199
Педро Паскаль расплакался на презентации "Мандалорца и Грогу" в Мексике
Самая горячая ставка: неизвестный остряк использовал фен и термометр, чтобы превратить $100 в $34 000
Тот, кто смеется последним: покупатель акций Intel с Reddit, возможно, уже миллионер
ТОП 5 мая: что стоит посмотреть на Apple TV в следующем месяце
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить