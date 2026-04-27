Впервые в Европе: британское eVTOL-такси VX4 освоило самый сложный маневр

Британская компания Vertical Aerospace стала первой в Европе, кто выполнил полный пилотируемый переходный полет электрического (eVTOL) аэротакси: аппарат взлетел вертикально, перешел в крейсерский режим как обычный самолет — и вернулся обратно.





Теперь компания готовится поднять в воздух третий прототип, принципиально отличный от предыдущих. На аэродроме Cotswold в Глостершире главный летчик-испытатель Саймон Дэвис поднял прототип VX4 в вертикальный взлет, затем наклонил четыре передних винта вперед — и аппарат перешел в горизонтальный крейсерский режим на крыльях.

После этого последовательность повторилась в обратном порядке: аппарат снова завис и вертикально приземлился на ту же площадку. Этот маневр — так называемое двустороннее перемещение — считается самым сложным техническим вызовом в разработке eVTOL. В мире его до этого удалось выполнить только американской Joby Aviation, и ни разу — за пределами США.

Принципиальное отличие от конкурентов — не только сам факт полета, а условия, в которых он проводился. Большинство разработчиков eVTOL летают по исследовательским лицензиям, и собранные ими данные не засчитываются в сертификационный процесс. Vertical с 2023 года проводит каждое испытание под наблюдением британского регулятора CAA в рамках официального сертификационного пути.

«Это самая важная техническая веха в нашей истории. Полный пилотируемый переход — самый сложный и самый ответственный вызов в разработке eVTOL, и мы достигли этого под более строгим регуляторным надзором, чем кто-либо в отрасли», — заявил генеральный директор компании Стюарт Симпсон.

Вслед за этим компания объявила: следующий — третий и последний — прототип VX4 готовится к первому полету.





«Мы готовимся поднять третий аппарат. Он немного отошел на второй план, пока мы проходили переходный полет. Теперь, когда это позади, мы запустим его», — сказал Дэвис, добавив, что первый вылет состоится «через дни или недели, а не месяцы».

Третий прототип отличается от двух предыдущих: после начального тестирования в полностью электрической конфигурации аппарат будет переоборудован для испытаний гибридно-электрической силовой установки.

Гибридный вариант будет работать на обычном авиатопливе в сочетании с электрическими батареями — в частности, используя электрический подъем во время взлета и посадки, а на маршруте переключаясь на двигатель внутреннего сгорания. По словам Симпсона, это дает дальность около 1850 км и грузоподъемность 1100 кг — «абсолютно трансформационные» характеристики, которые открывают, в частности, военный рынок.

«Закрытие этого финансового пакета позволяет нам развивать сильный операционный импульс, наглядно продемонстрированный успешным достижением полного пилотируемого двустороннего переходного полета», — сказал Симпсон.

Главный летчик-испытатель Дэвис, бывший пилот Королевского флота Великобритании, назвал апрельский полёт самым значительным моментом в своей карьере:

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

«Это определенно самое важное, что я сделал. Это было фантастически, просто невероятно».

Параллельно с летными успехами 20 апреля компания закрыла пакет финансирования на сумму до $850 млн от инвесторов Mudrick Capital и Yorkville Advisors. Средства пойдут на доведение коммерческого варианта — Valo — до сертификации CAA и EASA, которую Vertical планирует получить до конца 2028 года.

Valo рассчитан на четырех пассажиров, развивает скорость до 240 км/ч и имеет дальность до 160 км. На него уже есть около 1500 предварительных заказов от авиакомпаний, включая с American Airlines и Japan Airlines.

Источник: Scientific American