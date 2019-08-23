Немецкий стартап Volocopter показал финальный дизайн беспилотного аэротакси VoloCity

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На сегодняшний день множество разных технологических и авиастроительных компаний разрабатывают беспилотные летающие такси. Немецкая Volocopter (бывшее название E-volo) — одна из таких компаний. На днях разработчики показали финальный дизайн своего аэротакси VoloCity, став на шаг ближе к запуску коммерческого сервиса.

Аэротакси VoloCity, как многие подобные проекты, представляет собой пассажирский мультикоптер с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL), движение которого обеспечивают электродвигатели, работающие на аккумуляторах. В общей сложности VoloCity оснащен 18 электромоторами и пропеллерами для снижения уровня шума и повышения отказоустойчивости. Воздушное судно сможет принять на борт двух человек с ручной кладью и рассчитано на полеты на короткие дистанции. Говоря конкретнее, дрон сможет развивать скорость до 110 км/ч и находиться в воздухе до 30 минут, чего должно быть достаточно для перелетов на расстояние до 35 км.

Летательный аппарат VoloCity сконструирован на основе первых трех тестовых моделей компании, выполнивших более 1000 испытательных полетов. Заявлено соответствие стандартам, установленным Европейским агентством по авиационной безопасности.

Предполагается, что после запуска коммерческого сервиса вызвать летающее такси VoloCity можно будет подобно обычному такси Uber с помощью мобильного приложения.

Само собой, пока никаких заявлений касательно конкретных сроков запуска коммерческой службы пока нет. Но в ближайшие месяцы стартап планирует провести публичный тестовый полет VoloCity в Сингапуре. Одновременно Volocopter работает над созданием инфраструктуры для своих аэротакси. Известно, что Volocopter сотрудничает с международным аэропортом Франкфурта.

Ранее Volocopter уже несколько раз организовывала специальные демонстрационные мероприятия: в Германии, в Дубае (к 2022 здесь планируют запустить коммерческий сервис) и в рамках выставки CES 2018. В прошлом году компания публиковала видео с концепцией работы будущего городского летающего такси и «волопортов» (специальных взлетно-посадочных площадок), способных ежедневно обслуживать 10 тыс. пассажиров.

Источник: Volocopter