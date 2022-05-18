«Необходимо, чтобы у людей было топливо, а на рынке не было злоупотреблений» — считают в Кабмине и приостанавливают ценовое регулирование на АЗС, ожидая цен на уровне 52-58 грн

Под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля 17 мая прошла онлайн-встреча с представителями топливного бизнеса по обеспечению внутреннего рынка горючим. Участие в обсуждении вопроса также приняли Первый вице-премьер-министр — Министр экономики Юлия Свириденко, Министр инфраструктуры Александр Кубраков, Министр энергетики Герман Галущенко, заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, руководство Государственной пограничной и Государственной таможенной службы Украины.

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Денис Шмыгаль подчеркнул, что из-за уничтожения российским агрессором нефтеперерабатывающей инфраструктуры и нефтехранилищ в Украине возник дефицит горючего. Власть в лице Кабинета Министров, всех центральных органов исполнительной власти, таможни и пограничной службы полностью содействует и помогает бизнесу, чтобы преодолеть этот кризис на рынке горючего. В частности, государство уже снизило НДС с 20% до 7% на бензин, дизельное горючее и сжиженный газ и согласовало нулевую ставку акциза на эти позиции.

Также Денис Шмыгаль сообщил, что со своей стороны лично имел переговоры по либерализации логистических путей с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

«Евросоюз ввел для Украины так называемые «коридоры солидарности». Подобный инструмент работал на пандемии внутри Европы, когда развозили вакцины и медикаменты. Власти делают и готовы делать все необходимое, чтобы дать бизнесу возможность завозить горючее в страну. На пунктах пропуска автомобильному и железнодорожному транспорту с горючим предоставляется абсолютный приоритет. Мы также ведем переговоры и о других путях снабжения, чтобы расширить наши логистические возможности», — отметил Денис Шмигаль.

Со своей стороны в Государственной пограничной службе отметили, что автомобильный транспорт с горючим проходит границу с украинской стороны без очередей. Участники рынка также констатировали, что задержек в прохождении границы нет.

Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко также отметила, что количество бензовозов, ежедневно пересекающих границу, выросло почти на треть по сравнению с началом мая.

«Мы со стороны государства приостановим ценовое регулирование, чтобы операторы рынка могли насытить рынок необходимым ресурсом. Чтобы они могли весь доступный ресурс на европейском или даже не европейском рынке, транспортировать в Украину. При этом в правительстве ожидают, что предельные цены на дизтопливо будут не выше 58 грн, на бензин — не выше 52 грн», — заявила она.

Представители топливного бизнеса со своей стороны отметили высокий уровень кооперации с Правительством и отметили важность совместной коммуникации по ситуации, которая сейчас происходит на рынке. Во время разговора с участниками рынка глава правительства подчеркнул, что главная задача — чтобы люди имели горючее, а на рынке не было злоупотреблений. На такие проявления, по его словам, государство будет реагировать по условиям военного времени.

По итогам встречи Премьер-министр дал задачу Министерству экономики совместно с Министерством энергетики и профильной ассоциацией наработать предложения по преодолению кризиса на рынке нефтепродуктов и устранению дефицита топлива.

Источник: Кабмин Украины