«Нет расовому профилированию и массовой слежке». IBM прекращает все разработки в области распознавания лиц





Компания IBM сегодня объявила о полном прекращении дальнейшей разработки технологий распознавания лиц и выходе из этой области, одновременно призвав к «национальному диалогу», стоит ли вообще использовать подобного рода спорные технологии. Об этом в открытом письме Конгрессу США в поддержку законопроекта о масштабной реформе полиции The Justice in Policing Act 2020 сообщил генеральный директор IBM Арвинд Кришна.

«IBM больше не предлагает универсальное программное обеспечение для распознавания или анализа лиц. IBM твердо выступает против и не будет потворствовать использованию каких-либо технологий, включая технологию распознавания лиц, предлагаемую другими поставщиками, для массового наблюдения, расового профилирования, нарушений основных прав и свобод человека или любых целей, которые идут вразрез с основными принципами нашей Политики доверия и прозрачности. Мы считаем, что пришло время начать национальный диалог о том, следует ли применять технологию распознавания лиц в местных правоохранительных органах и как это делать». — из текста открытого письма главы IBM Арвинда Кришны.

В комментарии Axios представитель IBM сообщил, что хотя это первое публичное заявление компании по поводу закрытия бизнес-направления, решения принимались руководством в течение нескольких последних месяцев и клиенты были проинформированы задолго до этого. IBM заявила, что «больше не будет продавать, оказывать услуги или обновлять эти продукты», но будет поддерживать существующих клиентов по мере необходимости.

В то же время глава IBM упомянул об использовании технологий распознавания лиц в контексте обсуждающейся сейчас реформе полиции. IBM заявила, что ИИ, например, отведена своя роль в деятельности правоохранительных органов, но его следует тщательно проверить, чтобы убедиться в непредвзятости его суждений. Компания также призывает к ужесточению федеральных законов, устанавливающих ответственность полиции за превышение полномочий.

Не исключено, что это начало новой тенденции и вскоре мы начнем наблюдать эффект снежного кома с дистанцированием IT-компаний от технологий распознавания лиц. А ведь еще недавно до печально известных событий в США, которые привели к массовым протестам против расизма и полицейского насилия, эта область выглядела столь многообещающе.

Источник: Axios и IBM