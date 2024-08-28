Neuralink отстает: швейцарцы создали крошечный чип, который превращает мысли в текст с точностью 91%

Этот чип превосходит аналоги по размеру и эффективности.

Швейцарские ученые сделали значительный шаг вперед в разработке интерфейсов мозг-компьютер (ИМК). Команда исследователей из Высшей технической школы Лозанны создала миниатюрный чип, который способен преобразовывать мозговую активность в текст с высокой точностью.

Устройство MiBMI состоит из двух тонких чипов общей площадью всего 8 квадратных миллиметров. Это значительно меньше размеров чипа Neuralink Илона Маска, который достигает примерно 23х8 мм.

MiBMI отличается низким энергопотреблением, минимальной инвазивностью и способностью обрабатывать данные в режиме реального времени. В отличие от Neuralink, который требует вживления 64 электродов в мозг и обрабатывает данные через внешнее приложение, швейцарский чип является полностью интегрированной системой.

Принцип работы устройства заключается в мониторинге электрической активности мозга. Чип интерпретирует сигналы, которые возникают, когда человек представляет написание буквы, и превращает их в текст. Хотя MiBMI еще не испытали на людях, во время тестов на реальных нейронных записях он достиг точности 91% в преобразовании мозговой активности в текст.

Успех нового чипа частично связан с инновационным подходом к считыванию речевых сигналов мозга. Исследователи обнаружили специфические нейронные маркеры, которые активируются, когда пациент представляет написание каждой буквы. Эти маркеры, названные особыми нейронными кодами (DNC), стали своеобразной стенографической записью для каждой буквы.

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Система DNC позволяет чипу обрабатывать только маркеры, а не тысячи байтов нейронных данных, связанных с представлением каждой буквы. Это значительно уменьшило размер чипа и его энергопотребление. Ученые считают, что такая система также сократит время обучения для людей, которым установят чип.

MiBMI пока способен распознавать 31 различный символ, что является рекордом для подобных интегрированных систем. Исследователи планируют увеличить это количество до 100 символов.

Разработчики видят потенциал использования своего изобретения для помощи людям с тяжелыми двигательными нарушениями, например, с боковым амиотрофическим склерозом. Они также исследуют возможности применения системы для декодирования речи и контроля движений.

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Источник: Newatlas

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