«Дадим людям суперспособности»: Илон Маск рассказал о сверхбыстрых киборгах с чипами Neuralink через 10-15 лет

Владелец компании Neuralink Илон Маск рассказал о надеждах относительно технологии на ближайшие годы. Он говорит, что люди с чипами смогут делать больше, чем обычные: выигрывать в играх, хранить и загружать память и тому подобное.

Во время подкаста Лекса Фридмана Маск сделал много странных и радикальных заявлений о возможностях чипирования мозга. «Давайте дадим людям сверхспособности», — говорит миллиардер. По его словам, некоторые из них могут быть реализованы уже через 2 года, другие надо будет ждать 10-15.

Илон Маск предполагает, что Neuralink придется ускорить свой мозг для конкуренции с искусственным интеллектом — чтобы ИИ не «скучал». Идея о «скорости передачи данных» у людей возникла, когда он размышлял о безопасности искусственного интеллекта и возможных препятствиях на пути положительного сближения человека и ИИ.

«Низкая скорость передачи данных у людей, в частности наша низкая скорость вывода, ухудшает связь между людьми и компьютерами», — говорит Маск, и далее делает неожиданный переход: «Скажем, вы смотрите на это растение или что-то другое, и думаете: «Я очень хотел бы сделать это растение счастливым, но она мало разговаривает».

Маск настаивает, что основная цель состоит в том, чтобы каким-то образом увеличить «скорость вывода» людей, то есть скорость, с которой наш мозг посылает сигналы чипу. Он считает, что есть потенциал увеличить ее «на три, возможно, шесть, возможно, больше порядков». Маск согласен с предположением Фридмана, что сотни миллионов людей будут иметь Neuralink в течение ближайших нескольких десятилетий.

Некоторые идеи Илона Маска кому-то будет трудно воспринять:

«Скажем, вы можете загрузить свои воспоминания, чтобы не потерять их. …. Да, мы были бы чем-то другим. Каким-то футуристическим киборгом… это не слишком далеко, примерно 10-15 лет», — рассуждает Маск, в ответ на вопрос, как изменят чипы человеческий опыт.

В разговоре об эффективности Маск затронул игры как сопутствующую тему вокруг Neuralink. Большинство игр имеют четко определенные показатели и условия выигрыша, которые облегчают сравнение. Весной компания Neuralink рассказала о Ноланда Арбо, первого пациента с чипом в голове. Компания отметила рост его навыков в компьютерных играх: «Я побеждаю своих друзей в играх, которые я, как больной параличом, не должен побеждать их» — отмечает Арбо.

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«Мы достаточно уверены, что в течение следующего года или двух кто-то с имплантатом Neuralink сможет превзойти профессионального геймера. Потому что время реакции будет быстрее», — говорит Маск.

На подкасте Илон Маск заявил о второй операции вживления чипа Neuralink человеку. Новый пациент получил травму спинного мозга, подобно первому, который был парализован во время ныряния.

«Кажется, со вторым имплантатом все прошло очень хорошо. Сигналов много, электродов много. Он работает очень хорошо».

Маск ожидает, что Neuralink вживит имплантаты еще восьми пациентам в этом году в рамках клинических испытаний. Также в разговоре с Фридманом Илон Маск рассказал о контакте с Дональдом Трампом относительно изменений в регулировании бизнеса. По его мнению, сейчас правила в США препятствуют инновациям.

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Источники: PC Gamer, Reuters

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