Новости Технологии 22.04.2026

Техноблогер впервые в мире собрал RAM в собственном сарае

Олександр Федоткін

Техноблогер вперше у світі зібрав RAM у власному сараї

Техноблогер Dr. Semiconductor показал все этапы полупроводникового процесса для создания ячеек памяти для RAM в собственном сарае, который превратил в «чистое» помещение.


До этого блогер уже публиковал видео того, как превратил собственный сарай в чистое помещение для производства микросхем. Сейчас он утверждает, что впервые в истории собственноручно собрал ячейки памяти для RAM в домашних условиях.

По его словам, проблема дефицита памяти, вызванная бешеным спросом со стороны дата-центров, не единственная, которая влияет на желающих собрать ПК потребителей. Dr. Semiconductor указывает на ценовой сбой на RAM, вызванный ажиотажем вокруг ИИ и отсутствием возможности у трех ключевых производителей удовлетворить спрос. Это также подтолкнуло к росту цен на GPU и CPU.

«Я превратил сарай на заднем дворе в чистую комнату класса 100 для полупроводниковых технологий… но вопрос в том, могу ли я производить оперативную память самостоятельно?», — отмечает блогер.

Далее Dr. Semiconductor кратко описывает принцип работы RAM и то, каким образом она в значительной степени зависит от больших массивов с конденсаторами и транзисторами. Переходя к работе, блогер отрезает несколько кремниевых чипов от большого листа на начальном этапе подготовки и очистки.


В высокотемпературной печи на кремниевую пластину был нанесен слой оксида. Ориентировочно толщиной этот слой 330 нм. Поверх него наносится адгезионный слой и фоторезистивная пленка. Ультрафиолетовое излучение проецирует трафарет на эту только созданную поверхность. Это позволяет раствору проявителя смыть участки, которые подверглись воздействию ультрафиолета.

Каналы для транзисторов в конструкции формируются следующими этапами. Это включает дополнительное травление слоев, легирование открытых кремниевых участков для повышения проводимости, а также последующий отжиг чипов для более глубокого проникновения легирующего вещества.

После нескольких тщательно спланированных этапов осаждения и последующей эрозии Dr. Semiconductor перешел к нанесению тонких металлических слоев на поверхность кремниевой пластины для создания электрических соединений между транзисторами и элементами схем.

С помощью крошечного трафарета производится точное распыление алюминия, остатки удаляются, а полноценно сформированный многослойный чип готов к испытаниям. Эти ячейки DRAM настолько малы, что собственноручно не удастся подсоединить к ним провода для подключения к измерительным приборам. Вместо этого используются микроманипуляторы с точным позиционированием.

Dr. Semiconductor в целом остался доволен изготовленными микросхемами DRAM, поскольку измерения ячеек показали оптимальную емкость 12 пФ. Блогер отмечает, что собирается подготовить значительно больший массив готовых ячеек, которые можно будет подключить к ПК.

Ранее мы писали, что исследователи из Корнелльского университета создали первый в мире чип, работающий на микроволнах вместо традиционных цифровых схем. Между тем исследователи из Университета науки и технологий короля Абдаллы (KAUST) в Саудовской Аравии создали первый в мире шестислойный гибридный КМОП-чип

Источник: Tom’s Hardware

